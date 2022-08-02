佩洛西擬訪台｜路透：數架解放軍戰機飛近台海中線　台派機監視

撰文：梁子傑
出版：更新：

有報道指，數架解放軍戰機2日飛近台灣海峽中線。

英國媒體《路透社》報道，由於美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）即將訪台的消息雖然仍未得到證實，但消息人士指出自1日以來數艘中國軍艦一直靠近航道的非官方緩衝區，並補充說「台灣已派出飛機監視局勢」。

台灣國防部目前尚未對報道做出回應。

（香港01製圖）

大陸外交部：解放軍絕不坐視不管　必捍衛領土主權

中國外交部發言人趙立堅8月1日在例行記者會表明，堅決反對佩洛西眾議長赴台，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

他表示，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台灣表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

佩洛西擬訪台｜台灣國防部宣布進入「強化戰備整備指導期間」佩洛西擬訪台｜廈門航空突調整​福建航班　網友：要見證歷史了！佩洛西擬訪台｜藍綠兩黨達共識　蘇貞昌、朱立倫、馬英九歡迎訪台佩洛西擬訪台｜中國外交部：解放軍絕不坐視不管　必捍衛領土主權胡錫進曝光佩洛西行程路線：解放軍已準備好　留台將燃台海火藥桶佩洛西擬訪台｜官方學者：無論是否訪台已觸紅線　中國已萬全準備若佩洛西訪台官方學者：反制絕不「小打小鬧」、軍事回應最有效
佩洛西（Nancy Pelosi）
中美關係
你可能感興趣