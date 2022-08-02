佩洛西擬訪台｜藍綠兩黨達共識　蘇貞昌、朱立倫、馬英九歡迎訪台

美國聯邦眾議院議長佩洛西可能訪問台灣，前總統馬英九7月30日出席活動時被問到會不會擔心刺激到中國，他表示，美國的好朋友來都歡迎，但中間的風險要好好評估。



台灣媒體《自由時報》報道，國民黨主席朱立倫表示，對於國際友人來台訪問都很歡迎，只要對台灣的區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都歡迎。

蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪 會做最妥善安排

議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）率領美國國會代表團訪問「日韓新馬」四國。行政院院長蘇貞昌8月1日出席「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備。

蘇貞昌表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。

蔡英文總統2020年5月8日上午主持「總統府記者會」，宣布邀請蘇貞昌院長續任閣揆。.（總統府）

陳時中稱若訪台非常歡迎 柯文哲：佩洛西不來美國沒面子

台灣《中央社》報道，陳時中7月31日出席「陳時中競選主視覺發布記者會」，會後被媒體問到如何看待佩洛西可能訪台一事時表示非常歡迎，並指台灣、美國這幾年關係長足進步，就他接觸最多的衛生事務，美國衛生部長就曾來台並簽訂諒解備忘錄（MOU）。

陳時中說，若以台北市的角度看這件事情，當然是非常歡迎，至於安全上的顧慮，「小英總統給我們靠，外交、國際事務靠小英，內政靠我們」，人民表達歡迎之意。

柯文哲昨日出席福林國小參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮，被問及佩洛西若訪問台灣，是否擔心大陸會有動作。

他表示，「中國大陸一定會有動作」，並說佩洛西若因中國大陸抗議就不來台，美國面子掛不住；若佩洛西來了大陸卻沒動作，就變成國家主席習近平沒面子，雙方各有堅持就要溝通。

（香港01製圖）

中國外交部：解放軍絕不坐視不管 必捍衛領土主權

中國外交部發言人趙立堅8月1日在例行記者會表明，堅決反對佩洛西眾議長赴台，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

他表示，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

Isn’t the House of Representatives part of the US govt? Or does the US have more than one govt? The visit of its No. 3 leader to Taiwan by military plane could be taken as unofficial? As long as it is still called the United States of America... pic.twitter.com/jycAI28CTr — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 1, 2022

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台灣表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。