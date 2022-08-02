佩洛西擬訪台｜胡錫進籲民眾支持官方所有反制行動　同仇敵愾

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）擬率團訪台。

《環球時報》特約評論員胡錫進今日（2日）在Twitter發文稱，針對佩洛西可能的對台竄訪，北京已經制定了包括軍事行動在內的一系列反制行動。

同日，他在微博發文稱，「外交部、國防部都反覆表示『嚴陣以待』、『絕不會坐視不管』了，國家信譽在此，怎麼能不反制？所以讓我們稍安勿躁，對接下來會發生什麼拭目以待」。



胡錫進指出，之前是輿論戰階段，現在馬上要進入行動階段，中國外交和國防的專業團隊將主導接下來的尖銳鬥爭，呼籲大家一起支持官方發起的所有反制行動，同仇敵愾。

他又列出5點看法：

第一，要尊重、支持官方專業團隊在應對這場危機中的主導作用，應該相信專業外交、國防團隊非常忠誠中國國家利益，所有策略設計都致力於促進國家利益，增進人民的福祉，而不會有任何其他目的。

第二，專業團隊最了解事情的全貌和背景，最能夠在中國的多項利益中分辨出圍繞這場危機最可能受傷害的、也最需要捍衛的關鍵利益，還最有能力確定出哪個招、打哪個拳最有可能擊痛對方，創造最大贏面，做到穩、準、狠。

第三，這場危機既是中美博弈，也是直接對台鬥爭，中方反制措施會產生輿論效果，但它們更多不是為了表演給輿論看的，而是要讓美台真正感受到痛，要讓他們長記性，這些措施尤其要有助於中國大陸的力量向島內滲透，成為發生一場危機，統一台灣進程就要往前邁一步這個堅定邏輯的一部分。

第四，在中國實力快速壯大的今天，沒有任何力量能夠真正推動「台獨」，中美一來一去博弈的終極導向都是兩邊實力增長的競爭和社會團結的競爭。這場危機在中國產生的結果必須是進一步促進我們全社會的凝聚力，而不能成為對我們內部的攪局。

第五，這場危機剛剛開始，從佩洛西醞釀竄訪台灣到實施竄訪，是美方發力階段。接下來才是中國大陸反制行動的發力階段。中方一定會有強有力的反制行動出台，打痛美台，尤其要打得台當局後悔。大家要對這些反制行動看得懂，不要被一些就想幫著長美台志氣的勢力帶節奏，也不要受一些「反串者」的影響。這是場尖銳的鬥爭，中國大陸要的決不僅僅是面子，更要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸紅線就是踩不得，而且中方能夠乘勢把祖國統一向前推進一步的里子。