佩洛西訪台｜解放軍圍台軍演是演練全封鎖　台專家：武統方案之一

美國眾議院一張佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）周二（2日）晚上抵達台灣展開訪問，大陸官媒《新華社》其後受權公告指，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣周邊海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

台軍退役中將帥化民周三（3日）接受《環球時報》訪問時認為，從解放軍劃定的演習區域來看，或可對台灣地區主要的港口以及主航道構成威脅，形成全面封鎖。「這種封鎖的模式可能就是未來武力統一採取的行動方案之一。」



新華社公告，解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從區塊圖來看，幾乎包圍台灣。（新華社）

帥化民表示，解放軍劃定的北邊兩個演習區分別位於基隆港與台北港的外海，中部的演習區位於台中港的外海，南部的演習區位於高雄港的外海，東部的演習區位於花蓮港的外海，「演習區域指向如此明顯，這就是『鎖台』的一個『模板』。只是從公布的時間來看，解放軍此次演習延續時間不長，如果行動延續的時間很長，就會對台灣島構成實質性的封鎖。」

至於對台灣實行封鎖會帶來什麼實質性的影響？帥化民指，台灣是一個以外貿為主的經濟體，生存完全依靠外貿，比如天然氣、石油這樣的戰略物資，都要依靠海運，空運的運輸量很小。「如果封鎖時間不長，影響相對較小，但這已經足以警告台當局，如果台海局勢進一步惡化，這種封鎖模式持續更長時間，若長達一個月，就會完全切斷台灣島戰略物資的供應。」

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帥化民又說，雖然很多人聯想到了1996年的台海危機，但當時與現在的形勢已經完全不一樣了。「現在兩岸的軍力懸殊對比已經很大，解放軍經過這麼多年的快速發展，不管是055大驅、航母或是登陸艦都陸續成軍，解放軍已經完全具備海上封鎖台灣島的實力了。」