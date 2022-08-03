佩洛西訪台｜解放軍將一連4日台周邊軍演　國民黨表達最嚴厲譴責

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，解放軍明日（4日）至周日（7日）於台灣周邊進行軍演，引發高度關注。在台灣，國民黨今日（3日）表示，該黨對所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措、任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，都表達最嚴厲的譴責。



國民黨發新聞稿指出，中華民國作為主權獨立國家，接待外國友人來訪都全權自主；台灣作為民主自由社會，更樂於歡迎任何有共同價值基礎的民主人士。這次佩洛西來訪，包括佩洛西本人、美國總統拜登都說過，不代表美國對台政策有任何改變。因此，各方都應節制，不要過度詮釋，拉高區域衝突與敵意，而台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜。

解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

該黨又提醒北京當局，近期的貿易限制甚至軍事演習等都是反應過度，不僅傷害兩岸民生福祉，更會讓在民進黨執政下持續惡化的兩岸關係難以回頭，陸方應該妥善思考，立即停止當前傷害台灣民生、兩岸關係及區域和平的冒失舉措。

對於該黨的立場，國民黨表示，在兩岸關係上都延續過去黨章、黨綱的規範，在以台灣利益為先、確保區域和平的前提下，不放棄與大陸溝通對話、進行「有原則的交往」，以減少誤判、降低衝突風險，這是維持兩岸和平的基石。兩岸應該對話、交流，不要對抗、交惡，雙邊要彼此對話，才是各方人民之福。

不過該黨也強調會從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，繼續堅定支持軍方、加強國防力量保衛台灣，守護中華民國，如此堅定態度，絕不受任何外力影響而改變。

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