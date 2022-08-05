河南村鎮銀行｜官方：四村鎮銀行客戶單人金額15萬至25萬開始墊付

發酵數月的河南村鎮銀行「提款難」事件再有新進展，周五（5日），當局公告稱，對4家村鎮銀行客戶單人金額15萬至25萬（人民幣．下同）的開始墊付。



河南銀保監局、河南省地方金融監管局發佈公告（第4號）稱，按照墊付工作安排，自下周一（8日）上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合併金額15萬元至25萬元（含）的開始墊付，15萬元（含）以下的繼續墊付。

當局發佈公告（第4號）。（河南銀保監局、河南省地方金融監管局）

針對河南多間村鎮銀行無法提款的問題，省銀保監早前已宣布將以分批分類的方式，先行墊支部分帳戶的本金。存款額在5萬及以下的存戶，7月15日起可通過「村行墊付」 的小程式提款。不過，當時有大量存戶抱怨，系統首日出現「大塞車」，登入遇到困難。但亦有人曬出截圖表示已提款成功。7月21日，當局再宣布，25日起為10萬元以下存戶陸續墊付本金。

另外，銀保監會有關部門負責人於7月17日表示，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。