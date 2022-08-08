疫情｜內地增807宗本土感染　海南：滯留機場旅客7天免食宿

國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增807宗本土感染，大部分個案來自海南省。



內地新增380宗確診病例，其中324宗為本土個案，包括海南259宗，廣東37宗，內蒙古12宗，浙江4宗，湖南3宗，北京、河北、廣西各2宗，湖北、重慶、四川各1宗；其餘56宗為境外輸入病例。

同日，內地新增560宗無症狀感染，其中483宗為本土，包括海南245宗，浙江82宗，新疆69宗，其餘分布於河南、河北、兵團、廣西、湖北、廣東、山東、重慶、甘肅、內蒙古、吉林；另有77宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例2270宗，累計報告確診病例231266宗，5226人病亡。

海南：滯留酒店旅客可半價續住

自8月1日至8月7日，海南省累計報告本土確診病例982宗，本土無症狀感染者449宗，當中以三亞市佔最多，分別有801宗確診個案及409宗無症狀感染。

海南省介紹，目前滯留在三亞酒店的遊客有2.5萬人。省旅遊和文化廣電體育廳副廳長劉成表示，對已接待滯留遊客入住的酒店，8月6日起7天內統一按原入住價格的五折續住（含三餐），續住費用由遊客承擔。

若游客選擇不再續住原酒店，並從所在區域酒店的名單內自行選擇，8月6日起7天內入住同房型價格按原定價的五折確定。對於酒店反映的五折價格不足以支撐成本等問題，由市、區兩級旅文部門協商酒店給予適當補貼。

另外，海南省前日（6日）已將滯留三亞鳳凰機場的2845名旅客，分別安頓在三亞灣麗禾溫德姆酒店、國光豪生度假酒店、銀泰度假酒店、大東海酒店、大東海柏瑞精品酒店等11家酒店，並提供7天的酒店食宿服務。