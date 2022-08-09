木蘭風球｜料明日登陸廣西沿海　國家防總啟動防汛防颱風四級響應

南海熱帶低氣壓已發展成颱風「木蘭」，預料明日（10日）下午至晚上在海南島東北部至廣東西部一帶沿海登陸。

今日（9日）上午10時半，廣西氣象台發布颱風藍色預警。



今晚和明日，廣西玉林、北海、欽州、防城港、崇左、南寧、貴港、來賓、賀州、梧州等市的部分地區有大雨、局地暴雨到大暴雨，並伴有短時雷暴大風等強對流天氣，廣西其他地區多雲有陣雨或雷雨、局地中到大雨。沿海和桂南部分地區有5至6級陣風、7至8級大風。

受颱風影響，南海大部海域、瓊州海峽和廣東沿海、海南島東部沿海將有6至7級風，南海北部海域和廣東中西部沿海風力可達8至9級、陣風10至12級。廣東南部、海南島西部和北部等地的部分地區有大到暴雨，其中廣東南部沿海等地有大暴雨。

今年7月，颱風「暹芭」在廣東茂名市電白沿海地區登陸，有巴士站的站牌不敵大風被吹毀。（新華社）

今日上午11時，國家防總決定針對廣東、廣西、海南、福建等省份啟動防汛防颱風四級應急響應，相關部門要適時啟動或調整應急響應，所有船舶回港避風，海上作業人員、回港船舶人員、近海養殖人員上岸避險；提前關閉沿海旅遊景區和在建工地，加固或拆除廣告牌、塔吊、玻璃幕牆等高空構築物，以及街道上樹木、圍牆等易倒伏物。

另外，視乎情況停止戶外集體活動、停課、停工、停業、停運；做好山洪地質災害、中小河流洪水和城鄉內澇等災害防範應對，做好中小水庫（水電站）、塘壩、鐵路橋、漫水橋等基礎設施巡查防守，並提前將山洪災害風險區、低窪易澇區等危險區的民眾撤離。