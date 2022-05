江南布衣童裝再現詭異畫風惹議　曾因官網地圖無台灣島被罰80萬

內地小學教科書及兒童讀物近日因插圖內容不恰當,成為全社會輿論焦點。無獨有偶,未成年人在日常生活方面亦同樣面臨被不良信息侵襲的風險。

來自浙江的設計師服裝品牌「江南布衣」近日被舉報,在童裝上發現令人毛骨悚然的畫風,事件經進一步發酵後,涉事商品已於江南布衣的電商平台中下架。



據《三言財經》報道,有網民爆料指,江南布衣出品的「MY BEST FRIEND(我最好的朋友)」主題的一件童裝裙上,印有一個孩子跌倒在前面、四肢扭曲,另外兩個孩子則在後面觀望的圖案,並伴有一段英文:「I'M AFRAID!I WISH THEY WOULD STOP.I DON'T WANT TO LAND.NO!!!」(我很害怕,我希望他們停下來,我不想這樣掉下去,不)。」此外,在另一款童裝裙上還出現疑似罌粟的圖案。

事實上,去年9月,江南布衣就被發現在童裝上印有「WELCOME TO HELL」、「LET ME TOUCH YOU」以及「I JUST NEED A FOOT」等不恰當英文字樣及圖案,而引發廣泛熱議,惟時隔近一年有關問題仍然存在。

對於相關爭議,江南布衣客服周二(31日)回應指,確實收到了消費者說不合適的投訴,已向總部反饋,「對於圖案上的西方的藝術繪畫消費者感受不一樣」。當日下午,涉事商品已在電商平台中下架。

江南布衣因發布損害國家尊嚴的廣告,被罰款80萬元人民幣。(江南布衣網站)

另一方面,5月9日,江南布衣亦因發布損害國家尊嚴的廣告,被杭州市西湖區市場監督管理局罰款80萬元人民幣。具體處罰事由為,經鑑定該公司官網頁面展示的地圖圖片中,中國地圖界線表示不完整,台灣島、海南島及南海諸島均無法看清,已有界線上也存在漏繪阿克賽欽、藏南地區的問題。

據了解,江南布衣服飾有限公司創立於1994年,創始人為吳健和李琳夫婦,總部位於浙江杭州。目前,江南布衣擁有多個品牌包括女裝JNBY、男裝CROQUIS、童裝jnby by JNBY和POMME DE TERRE以及高端女裝LESS等,2016年於港交所上市。