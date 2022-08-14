第十二屆北京國際電影節開幕　1450部影片報名天壇獎較去年多63%

由國家電影局指導、中央廣播電視總台和北京市人民政府主辦的第十二屆北京國際電影節在北京雁棲湖國際會展中心8月13日開幕。



官方媒體《人民日報》報道，本屆北京國際電影節主題為「同心·篤行」，盛邀全球電影人攜手以新的氣象、新的感動，鐫刻非凡的發展歷程。本屆國際電影節主競賽單元「天壇獎」全球報名影片數量達1450部，較去年增長63%。其中，國外影片1193部，來自88個國家和地區。中國影片《海的盡頭是草原》，土耳其、波蘭、德國、丹麥合拍影片《安納托利亞豹》，印度影片《傑伊·比姆》，美國影片《珍妮熱線》，泰國影片《速度與愛情》等16部影片入圍。

本屆北京國際電影節活動包括「天壇獎」評獎、北京展映、北京策劃·主題論壇、電影嘉年華、大學生電影節、閉幕式暨頒獎典禮等九大主體板塊。11個各具特色的展映單元將為觀眾傾情奉上130餘部中外影片。其中，為慶祝香港回歸祖國25周年，還特別設置了「光影浪潮香港電影新動力」單元，帶領觀眾追憶流金歲月，領略香港電影新風采。

「天壇獎」國際評獎委員會主席、中國著名演員李雪健以及「天壇獎」國際評委會成員中國導演郭帆，英國導演柯文思，中國演員秦海璐和中國導演、演員吳京共同踏上紅毯，與眾影人一起見證第十二屆北京國際電影節的時刻。（北京國際電影節）

本屆北京國際電影節首次跨界搭建「元宇宙電影宮」，著力推介影娛一體化新地標；持續創新升級「雲上北影節」，影展規模近百部；首次舉行「沙灘放映」活動，影迷們可以在秦皇島蔚藍海岸共赴光影盛會。

近200位影人嘉賓亮相星光熠熠的紅毯。電影《撥雲見日》《長津湖》《刺蝟》《斷·橋》《獨行月球》《回西藏》《海的盡頭是草原》《媽媽！ 》《明日戰記》《我的非凡父母》《追月》《中國青年：我和我的青春》等劇組主創代表，以及陳寶國、爾冬升、古天樂、葛優、惠英紅、林峯、馬麗、沈騰、吳京、王俊凱、肖央、詠梅等影人紛紛亮相紅毯。

「天壇獎」國際評獎委員會主席、中國著名演員李雪健以及「天壇獎」國際評委會成員中國導演郭帆，英國導演柯文思，中國演員秦海璐和中國導演、演員吳京共同踏上紅毯，與眾影人一起見證第十二屆北京國際電影節。

第十二屆北京國際電影節將於8月20日閉幕，屆時將揭曉「天壇獎」十大獎項。

中宣部副部長、中央廣播電視總台台長、第十二屆北京國際電影節組委會主席慎海雄致辭並宣布開幕。（北京國際電影節）

開幕式上，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長、第十二屆北京國際電影節組委會主席慎海雄隆重宣布第十二屆北京國際電影節開幕。他說，新時代的中國電影百舸爭流，活力澎湃；北京國際電影節自創辦以來，以其時光沉澱的風格氣質和日益深遠的國際影響，在首都「四個中心」建設中展現出了獨特魅力。

「本屆北京國際電影節如期而至，就是要團結中外電影人同心·篤行、共迎挑戰；秋風送爽，一個豐收的季節正在來臨。全球電影人將在北京、在懷柔分享收穫的榮光！」他說

北京市委常委、宣傳部部長、第十二屆北京國際電影節組委會常務副主席莫高義致辭。（北京國際電影節）

北京市委常委、宣傳部部長、第十二屆北京國際電影節組委會常務副主席莫高義在致辭中表示，北京國際電影節已經成為全國文化中心建設的一張閃亮名片，北京有信心、有底氣、有實力為建設電影強國作出更大貢獻。

他說：「我們將把打造影視高地作為全國文化中心建設的重要載體，與廣大電影人同心篤行，推動中國電影高質量發展。」