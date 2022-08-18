爛尾樓｜查實房企故意「躺平」等行為　合肥：嚴格處置、及時曝光

內房爛尾問題持續受到關注，周三（17日）下午，安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華再次主持召開化解房地產問題專題調度會。會上指出，要查實房企故意「躺平」等行為的，要嚴格處置、及時曝光。



會議提到現時合肥市房地產市場繼續保持平穩健康發展態勢，惟全面摸排後，發現仍有少數房地產項目存在逾期交付、質量瑕疵、停工爛尾等問題，強調要進一步貫徹落實黨中央、國務院關於房地產工作的決策部署，迎難而上，擔當盡責，千方百計「保交樓、穩民生」，依法合規「治亂象、防風險」。

當局提及到五點，一是依法依規辦，對查實存在有明顯質量問題、違規銷售、抽挪資金、虛假宣傳、超容減綠、故意「躺平」等行為的，嚴格依法依規處置，及時向社會公開曝光。對查實沒有主觀故意問題但存在暫時困難的，要全力助企紓困；二是提級督導辦，對重要問題、共性問題要全面梳理分類、提級統籌研究，部分重難點項目可由市級層面直查直辦，推動問題儘早盡快妥善處置；三是屬地具體辦，市內將大的原則和政策、路徑和方法確定後，問題項目所在縣（市、區）政府和市四大開發區管委會，要真正負起責任，牽頭抓好落實和過程把控，確保問題不放過、辦理不拖沓、過程不跑偏。

四是形成合力辦，房產、金融、建設、自規、公安、稅務、人防、市場監管等部門都要擔起責任，綜合施策盤活爛尾項目，推進逾期項目，對存在風險的項目要提前介入指導，努力防患未然；五則是創新舉措辦。用足用好現有政策，積極借鑒外地好做法，大膽探索新政策，創造性解決問題。市房地產問題協調處理機制要抓緊研究出台有針對性、務實管用舉措。

在上周六（13日），虞愛華亦主持召開合肥全市房地產問題治理專題會議，會上強調須強化商品房預售資金監管，守住不發生系統性風險底線，並積極開展成品房銷售試點。