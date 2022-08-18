柬埔寨詐騙｜台南祭出獎金阻赴海外：旅行業每攔截1人發2萬新台幣

台灣民眾遭人蛇集團以高薪誘騙到柬埔寨工作後慘遭暴力對待一事引發廣泛關注，對此，台南市長黃偉哲周四（18日）宣布啟動安全機制，更祭出獎金，台南旅行業者只要成功攔截1名被招募者，就可獲贈2萬元新台幣（約5200港元）。



黃偉哲在台南市警局第一分局主持「啟動全方位維安、反詐騙」記者會時宣布啟動校園安全機制，通過學校及班級勸導年輕人不要聽信海外求職詐騙相關訊息，市府也會攜手警方、教育系統、觀光旅行業共同打擊海外求職詐騙案。

記者會現場。（ETtoday）

被招募者多數會透過旅行業者購買機票，對此黃偉哲宣布祭出獎金，號召台南旅行業者加入攔截，通報諸如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等可疑機票購買情形，讓警方在出發前成功攔截，如攔截團體獎金還可按照攔截人數累加。

據了解，獎金針對的是公司或是辦公室位址在台南的旅行業者，包括台南在地業者，以及全台連鎖旅行社設立在台南的分公司、辦公處。

另一方面，市府發布新聞稿稱，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地、疑似遭人口販運案件，今年7月10日至8月17日，警方共受理33件33人，迄今已有3人救援返台，專案小組全力偵辦中。