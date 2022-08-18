王浩宇：90%台人赴柬埔寨前明知要從事詐騙　獲救後裝可憐避刑責

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工遇上詐騙案件頻傳，許多人到當地後慘遭暴力對待。

民進黨籍的前桃園市議員王浩宇今日（18日）在Facebook發文批評，在相關事件中，90%以上到柬埔寨的台灣年輕人都知道自己要做詐騙工作，回來台灣後「裝可憐，把自己包裝成受害者」。



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王浩宇的文章稱，有關柬埔寨的徵才幾乎都會告知是偏門、灰色地帶工作，而需要出境的理由是：「在這邊做博弈（線上賭場）、詐騙，不會被抓而且賺很大」。

文章稱，90%以上的台灣年輕人，到柬埔寨都知道自己要做線上賭場、詐騙，救回來之後有一部分甚至可能本身就是詐騙集團幹部。

文章又稱，「無論是不是真正受害者，因為新聞已經報道那麼大了，回來總不可能跟家長說：我是去當詐騙集團、是去賣的」，所以「當然要裝可憐，把自己包裝成受害者」。這樣回台灣不但可以變成可憐的無辜受害者、機票由台灣政府買單，還可以規避在海外經營線上賭場、詐騙台灣人的刑責。

文章最後表示，柬埔寨詐騙事件「不是甚麼安不安居樂業的問題，這些人是去發大財的、是想要一夕致富的，跟台灣就業環境好不好無關」。