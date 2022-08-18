解放軍渤海、南海、黃海等海域實彈射擊　國防部：練兵備戰捍主權

中國海事局網站顯示，唐山海事局於18日下午發布「航行警告」，自19日起至25日每日0時至10時，在渤海部分海域進行實彈射擊活動，禁止駛入。同時，解放軍也在南海、黃海等海域進行實彈射擊活動。



據中國海事局網站消息，唐山海事局發布航行警告，8月19日0時至8月25日10時，渤海部分海域進行實彈射擊活動，禁止駛入。

另外，山東海事局發布航行警告，8月17日、8月19至21日每天4時至24時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

同時，廣東海事局發布航行警告，8月19日10時30分至14時30分，8月20日11時30分至13時30分，珠江口大萬山島以南海域進行射擊訓練，禁止駛入。

清瀾海事局也發布航行警告，8月18日至8月19日每天6時至18時30分，以及8月19日10時至13時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

威海海事局亦發布航行警告，8月17日8時30至8月19日17時，黃海部分海域將開展軍事活動，禁止駛入。

圖為2017年12月6日，韓國和美國於朝鮮半島舉行「警戒王牌」聯合軍演。（Getty Images）

同時，韓國聯合參謀本部16日上午宣布，韓美定於8月22日至9月1日舉行下半年聯合軍演，名稱是「乙支自由盾牌」。此次演習中，聯合指揮所演習及野外機動演習將同時進行。這是韓國尹錫悅政府上台後，首次舉行下半年韓美大規模聯合軍演。

國防部新聞發言人吳謙15日就美國國會議員訪台發表談話說，「8月14日，美國國會參議員馬基等竄訪中國台灣地區。這公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。」

「台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。我們正告美方和民進黨當局︰「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。」他說。