限電｜四川省首座國家級煤炭儲備基地投用　年吞吐量600萬噸

今年入夏以來，川渝地區持續遭遇極端高溫天氣，疊加干旱衝擊，來水下降，水電出力不足，電煤供應面臨較大壓力。日前，四川省第一座國家級煤炭儲備基地正式啟動投用。



內地媒體《澎湃新聞》報道，該煤炭儲備基地是川渝兩地共建20個重大能源項目之一，位於廣安市華鎣市高興鎮，被稱為「高興煤炭儲備基地」，2021年3月10日動工，設計靜態儲煤量60萬噸，周轉配送能力600萬噸/年，項目一期規劃佔地224畝，概算總投資4.96億元。

四川省國資委黨委委員、副主任遊代麗表示，近年來，我省工業化和城鎮化加速推進，煤炭需求較快增長，而四川省能源結構「多水、豐氣、缺煤、少油」的特點以及賦存差、災害重的禀賦，造成全省煤炭供需缺口在3000萬噸以上，川渝兩地供需缺口8000萬噸以上，能源供求關係十分緊張，季節性、結構性供需矛盾十分突出，破解能源安全困局，迫在眉睫。

2006年8月19日在內蒙古自治區赤峰的一個露天煤礦爆破後，煙霧從煤層中升起。（Getty Images）

高興煤炭儲備基地由四川省煤炭產業集團有限責任公司（川煤集團）所屬核心主業子公司華榮能源公司，與成都鐵路局、華鎣市交投公司合作建設，中國五冶集團有限公司是該項目承建方。目前，該基地兩座長度達308米、跨度達106米、高度達41米的大型鋼結構煤棚已完成前期建設。

該項目已納入國家區域性煤炭應急保供基地規劃佈局，全面建成投用後，將實施定制化生產，淡儲旺用、調節季節差異及市場需求的生產模式，為項目周邊300公里範圍內的廣安電廠、成都金堂電廠、重慶珞璜電廠等8家大型火力發電企業，在能源安全、電力保供等方面保駕護航。

川煤集團表示，在當前川渝地區「高燒」不退、迎峰度夏的關鍵期，高興儲煤基地的投運能夠有效調節四川煤炭供需關係，提升四川省乃至川渝地區煤炭應急保障能力。