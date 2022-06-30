韓正山西調研：做好煤炭清潔高效、推動生態優先、綠色低碳發展

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正28日到山西太原調研，主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會並講話。他強調，要切實抓好煤炭保量穩價，大力推進煤炭清潔高效利用，紮實推動生態優先、綠色低碳的高品質發展。



官方媒體《新華社》報道，座談會上，韓正認真聽取山西省和有關企業、研發機構負責同志發言後指出，推進煤炭清潔高效利用，是推動能源綠色低碳轉型、實現碳達峰碳中和目標的重要途徑。要立足以煤為主的基本國情守牢能源安全底線，充分發揮煤炭的「壓艙石」作用，為穩定宏觀經濟大盤、穩物價保民生作出貢獻。

韓正指，要堅持遠近結合、先立後破，尊重市場規律，加強政府調控，建立有利於可持續發展的長效機制，統籌做好煤炭清潔高效利用這篇大文章。要促進煤電和可再生能源協同發展，充分調動地方和企業積極性，推動煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。

他稱。要加強監督管理和檢查問責，確保抓好電煤中長期合同履約。紮實做好迎峰度夏能源保供工作，切實保障民生用電和企業正常生産用電。牢牢守住安全生産底線，堅決遏制重特大事故發生。

6月28日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正到山西太原調研，主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會並講話。（新華社）

座談會後，韓正前往太原理工大學省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室，詳細了解煤炭清潔高效利用基礎研究和應用研發情況。

韓正強調，要進一步加強政策支援，聚焦重點領域和關鍵環節，促進煤炭清潔高效利用技術深度開發和轉化應用。要加強統籌謀劃和資源整合，著眼煤炭開採、加工、利用的整個産業鏈條，不斷提升煤炭清潔高效利用水準。

6月28日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正到山西太原調研，主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會並講話。這是韓正走進山西建築産業現代化瀟河園區，察看綠色智能建築裝備製造基地建設情況。（新華社）

韓正來到山西爍科晶體有限公司，考察碳化矽材料産業化技術能力建設情況；走進山西建築産業現代化瀟河園區，察看綠色智能建築裝備製造基地建設情況；前往山西百信信息技術有限公司，考察電腦、伺服器等産品研發和産業應用情況；走入先進計算太原中心，了解中心建設發展情況。

韓正強調，要推動傳統産業數字化智能化改造，大力發展綠色建築，積極推廣裝配式建築，深入挖掘産業發展的巨大潛力。要強化企業創新主體地位，突出應用導向，加快突破關鍵核心技術，為保障産業鏈供應鏈穩定作出更大貢獻。