中國成功發射北京三號B衛星　為資源調查、生態監測提供遙測數據

8月24日11時01分，中國在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將北京三號B星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



官方媒體《新華社》報道，這顆衛星主要為國土資源管理、農業資源調查、生態環境監測和城市綜合應用等領域提供遙測數據服務。這次任務是長征系列運載火箭的第434次飛行。

北京三號B衛星是一顆高性能新型光學遙感衛星，由中國航天科技集團五院抓總研製。該衛星採用星載智能觀測技術，具備超高敏捷、超高穩定、超高精度獲取影像能力，可快速高效地為全球商業市場提供大量超高分辨率光學遙感衛星數據和信息產品。

衛星投入使用後，將與在軌運行的北京系列其他遙感衛星協同工作，進一步提升數據獲取、智能觀測和信息服務等高質量時空信息服務能力。

長征二號丁運載火箭是由中國航天科技集團八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，有「金牌火箭」之稱，具有高可靠高安全、低成本、短週期發射等特點，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射。

時隔一年，長征二號丁運載火箭與北京三號衛星再度攜手，把北京三號B衛星送入太陽同步軌道。本次發射的衛星，重量和尺寸比一年前發射的北京三號A衛星有所增加，火箭選配了3.8米直徑的整流罩，在適應任務需求的同時確保發射安全可靠。

本次發射是長征二號丁運載火箭的第63次發射，是長征系列運載火箭第434次發射。8月20日，長征二號丁運載火箭在西昌衛星發射中心成功發射，創造了中國長征系列運載火箭連續103次成功發射的新紀錄。時隔4天，長征二號丁運載火箭再次騰飛，繼續刷新長征火箭連勝紀錄。