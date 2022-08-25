巴新多地發生針對中資企業營地等搶劫　中方使館：已要求立即破案

巴布亞新幾內亞首都及外省多地近期發生針對中資企業營地、華僑華人商舖及個人的搶劫事件，中國外交部領事司「領事直通車」微信公眾號23日發布信息，提醒在巴布亞新幾內亞的中國公民和機構密切關注當前安全形勢，提高警惕，注意安全。



官方媒體《環球時報》報道，中國駐巴新使館表示，近期巴布亞新幾內亞（巴新）首都及外省多地發生數起涉及中資企業營地、華僑華人商舖及個人的暴力搶劫事件，使館接有關案件報告後，第一時間向巴新外交部、警方等提出嚴正交涉，要求巴新方高度重視，立即偵破案件，盡快緝拿罪犯，並切實加大對中資企業營地、華人社區的保護力度，保障在巴新中國公民的人身財產安全。

使館介紹，今年以來，巴布亞新幾內亞進入五年一度的大選季，涉大選安全事件頻發，部分地區部族衝突不斷，全國治安形勢持續惡化。大選並造成各地日常警力部署薄弱，給不法分子可乘之機，在巴新中國機構和公民安全風險上升。近期巴新首都及外省多地發生數起涉及中資企業營地、華僑華人商舖及個人的暴力搶劫事件，造成人員受傷和財物損失。暴力犯罪上升並非專門針對華人，但由於華人商舖有較多現金容易成為搶劫目標。

8月24日，在中國和巴布亞新幾內亞政府共同支持下，68名巴新學生乘坐新幾內亞航空公司臨時航班前往中國繼續留學。中國駐巴新大使曾凡華到傑克遜斯國際機場為學生送行。（中華人民共和國駐巴布亞新幾內亞大使館）

使館稱，駐巴新使館高度重視上述情況，今年以來已多次發布安全提醒，並做巴新政府工作。巴新外交部、警方等高層表示，有關涉及中國公民的暴力襲擊不可接受，將徹查有關案件，給中方一個交代，並將加大對中資企業營地、華人社區的巡邏執法，提升安保水平。巴新方並表示高度重視對華關係，高度讚賞中資企業和華僑華人對巴新經濟社會發展所作貢獻，將努力為他們營造安全營商環境。

使館指，使館還向遇襲中資企業和中國公民提供領事保護，做好安撫和善後，提醒指導各企業和主要僑社切實提高防範意識，強化防範措施，盡可能降低安全風險，保障人身財產安全。目前巴新新政府已經成立，宣布把改善治安作為重點，期待巴新社會治安能不斷好轉。