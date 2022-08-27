疫情｜增1444宗本土感染　防疫人員毆打未戴口罩市民兩人皆遭處分

國家衛健委公布，內地昨（26日）新增1,444宗新冠肺炎本土感染，多數個案仍來自海南與西藏。此外，河北防疫人員毆打未戴口罩民眾、南昌老人沒有核酸證明車站下跪在內地皆引發熱議。



內地新增300宗確診病例， 包括海南91宗，四川54宗，西藏34宗，新疆15宗，重慶12宗，廣東6宗，內蒙古5宗，陝西5宗，山西4宗，河南、湖南、北京等地亦有確診病例；其餘50宗為境外輸入病例。

新增1194宗無症狀感染，其中本土1106宗，包括西藏419宗，海南229宗，新疆77宗，青海65宗，四川53宗，河南42宗，甘肅40宗，江西23宗，陝西22宗，重慶21宗，福建17宗，河北15宗，湖北15宗，黑龍江13宗，其餘分布在山西、廣西，上海等地；另有88宗為境外輸入病例。

南昌老人沒做核酸證明無法進車站

近日網傳江西南昌一位老人疑因沒有核酸證明無法進南昌火車站，在火車站西廣場無奈下跪一事引發關注，網民指出該老人因為沒有手機無法跟工作人員出示核酸證明。《濟南時報-新黃河》報道，8月26日下午，南昌市西湖區委宣傳部工作人員透露，「正在調查，官方會發布消息。」

該工作人員表示，「當時老人比較激動，工作人員隨後將老人扶了起來，後來老人已經坐車到了他想要去的目的地。」

據了解，此前，上海有一老人因不會掃碼未能坐巴士，稱「不耽誤大家了」就下車，引發網民熱議。在疫情下針對不會用手機的老年人，上海推行不須網絡，自助終端離線的「隨身碼」功能。

此外，針對沒有手機的老人則可以帶著身分證去做核酸檢測拿紙質證明。若有親屬陪同，則可以由陪同親屬協助出示。但內地網民仍對老年人在疫情下的出行需求有許多討論，希望能給老年人提供更多便利的措施和通融。

河北涿州警方通報「防疫人員毆打未戴口罩市民」

據警方通報，8月25日晚21時48分，河北涿州市公安局指揮中心稱接群眾報警，經查，劉男，（河南信陽市人，在涿州市高鐵新干線小區底商居住）在涿州全市靜默管理狀態下，擅自離開居住地到涿州市槐林社區給其朋友送煙酒食品等物品，全程未佩戴口罩。

9時40分許劉某某到達槐林社區防疫檢查點被防疫人員攔下，要求其佩戴口罩並對其進行勸返，劉某某因此與防疫人員發生口角，隨後與防疫人員孟男發生肢體衝突，被孟男毆打。

警方指出，劉某某因拒不執行緊急狀態下決定、命令被依法處以行政拘留10日並處500元罰款處罰，孟某某因毆打他人被依法處以行政拘留10日並處500元罰款處罰。