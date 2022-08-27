中國最驚險公路！太行山掛壁公路人工開鑿成世界第九大奇蹟

太行山脈是中國地形第二階梯與第三階梯的重要分界綫，縱跨北京、河北、山西、河南四省市，山勢東陡西緩，北高南低，其中南太行山區的許多地段，因地殼運動形成明顯的斷層岩壁，矮則數十米，高則數百米。



千百年來，太行山上的陡峭絕壁一直是山區民眾出行的最大險阻。為了改變與世隔絕的閉塞面貌，太行山區的村民在懸崖絕壁之上，先後開鑿了7條通往外界的公路。這些公路被稱為「掛壁公路」，不僅解决了山區交通難題，還成為村民們的脫貧路和致富路，同時還記錄了中國鄉村築路史上的奇迹。

郭亮洞掛壁公路 人工開鑿出絕壁長廊

掛壁公路工程奇險艱難。為了施工方便和開通後取自然光照明，掛壁公路多貼壁而鑿，相隔十餘米旁開一側窗，從遠處望去，像是在岩石中劈出一道裂縫。太行山區的7條掛壁公路主要分布在河南、山西兩省，其中最出名的是位於河南新鄉市輝縣的郭亮洞掛壁公路，又稱為郭亮隧道、萬仙山絕壁長廊。

太行山脈西接山西高原，東臨華北平原，呈東北—西南走向，綿延400多公里，是中國東部地區的重要山脈和地理分界線。掛壁公路是南太行地區特有的景觀。（新華社）

郭亮村高居1,700米懸崖頂端，三面環山，一面臨崖。在修建掛壁公路之前，村民進出山的通道是順絕壁石崖上鑿出的石級，俗稱「天梯」，僅容一人通行，且無任何防護措施，出入非常危險。「高路入雲端，望頂眼欲穿。一時不小心，腳錯歸黃泉。」這是村裏流傳至今的順口溜，記錄了村民當時出山之苦。又因山高路險，村裏一貧如洗。

想致富，先修路。為了擺脫世代窮困的宿命，讓子孫不再行走險峻的天梯，村民組成鑿洞突擊隊，在懸崖峭壁上苦幹5年，修成一條高5米、寬4米、長1300米的石洞公路。惟修建過程相當艱苦，堪稱現代版「愚公移山」。

資料顯示，郭亮洞掛壁公路始建於1972年，當時村民們自發賣掉山羊和山藥，集資購買鋼錘和炸藥。在既無電力又無機械的困境中，鑿洞突擊隊的13名壯士腰繫麻繩、懸於峭壁之上，全憑人力在絕壁中一錘一錘鑿出通向山外的道路。

後來為了加快工程進度，全村男女老少輪流走上隧道工地，清理石渣，大石塊用手搬，小石塊用筐或籃子抬走。輝縣教育局亦增派了100多名教職員工，協助郭亮村村民一同施工。終於在1977年5月1日，郭亮洞掛壁公路正式通車，村民往後走出大山更加方便安全。

郭亮洞掛壁公路改變了一個村莊的命運。萬仙山景區自整合以來，累計安排郭亮村貧困家庭22人在景區工作，同時在遊客中心及主要人群聚集地設置愛心商攤，幫助貧困家庭銷售土特産脫貧。（新華社）

掛壁公路吸引遊客前往 助村民擺脫貧困

值得一提的是，日本名古屋電視台曾開拍專題片《開拓太行山的人們》，稱郭亮洞掛壁公路為「世界第九大奇蹟」；郭亮洞也被列為「世界最險要十條路」之一，排在第2位。

如今，郭亮村成為輝縣萬仙山景區的一部分，郭亮掛壁公路與景區其他公路也組成內環路，既方便了游客，也給當地帶來了非常可觀的經濟效益。報道指，2018年到訪郭亮村的遊客達140萬人次。這個只有300多人口的懸崖孤村，如今幾乎家家戶戶都從事餐飲旅遊業，人均年收入3萬元人民幣（約等於3.6萬港幣）以上。

其他掛壁公路還有同樣位於河南輝縣的回龍掛壁公路；工程量最大、歷時時間最長的錫崖溝掛壁公路；危石險崖犬牙交錯、最為驚險的昆山掛壁公路；因出口處有一瀑布得名「飛瀑長廊」的陳家園掛壁公路，以及虹梯關掛壁公路和穽底村掛壁公路。

有郭亮村村民認為，遊客們到郭亮村參觀掛壁公路，能感受到郭亮村人當年為了改變交通不便狀况、為子孫後代造福的奮鬥精神。圖為一名遊客拍攝掛壁公路奇景。（新華社）

跟郭亮洞掛壁公路一樣，這些隱藏在太行山深處的掛壁公路，正吸引愈來愈多的中外遊客慕名而來，也讓飽受貧困之苦的村民走上脫貧之路。

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