內地多招勸返23萬詐騙人員 　拒絕者註銷戶籍、親屬連坐家門噴漆

港台民眾受高薪誘惑，被騙至柬埔寨詐騙園區卻遭毆打虐待等案件引發關注，如何打擊電信詐騙也成為話題。央視報道，去年4月中國公安部以來組織多項打擊詐騙專案行動，包括拒返者註銷戶籍、公布名單。從境外教育勸返涉詐人員23萬名，赴境外針對國內實施犯罪的人員大幅減少。



此外，為防止民眾受騙，中國聯通等電信公司「默認」關閉港澳台和國際電話，或在內地民眾接聽電話前先提醒電話來自港澳台和境外、深圳斷卡等手段亦引發討論。



中國公安部以來組織多項打擊詐騙專案行動。7月，從境外勸返涉詐人員23萬名。中國多地祭出註銷戶籍等威嚇手段要求詐騙人員返國，拒不回國者，老家還被噴漆公示。

央視新聞報導，中國公安部對電信網路詐騙犯罪、涉養老詐騙犯罪持續依法嚴厲打擊，電信網路詐騙犯罪近年來持續上升的勢頭得到有效遏制，2021年6月至今(2022)年8月實現立案數連續14個月下降。

中國大勸返

《揭秘緬北電騙：中國「大勸返」能粉碎電騙天堂？》提到， 2021年中國境內對電騙活動打擊力度逐漸加大，大量原本集中在福建、江西等省份的電騙窩點向東南亞轉移，琪中以緬甸最為猖。

《證券時報》報道指有逾10萬人在緬北從事電騙，但數據來源未明。許多內地媒體援引一份緬北人員間流傳的統計表顯示，由今年初開始的居緬北電騙人員勸返行動涉及來自全國30個省共14萬餘人。

「勸」詐騙人員歸國出重手：公布名單，影響子女升學

但由於地處境外，中國司法機關難以觸及，各省政府今年初以承諾寬大處理──註銷戶籍或取消國內家屬福利待遇等方法要求相關人士返國；對於聯繫不上的、不願或不能回國的人，一些地方政府或公安局便索性實名發佈懲戒通告，還附上照片「通緝」相關人士。

不過公布名單也曾發生烏龍事件，有在雲南擔任女記者胡港敏接到老家廣西梧州岑溪市公安局電話，稱其涉嫌在緬北進行電信詐騙。胡港敏喊冤稱自己從未去過緬甸，但她仍登上該公安局「涉詐高危人員」並廣為流傳。警方更要求她親自回老家廣西一趟證明身份。

即使註銷戶籍、公布名單仍不願歸國者，部分地方還祭出親屬連坐措施，對其家人和子女讀書、升學、參軍、個人徵信、考錄公職等方面從嚴把關，原則不通過。此前，福建龍巖禁電詐人員子女上公辦優質學校。法律界人士則認為，該政策的頒布涉嫌違規。

此外更有各種威嚇手段逼迫詐騙人員返國，甚至在詐騙犯家門口噴紅漆註明這是「涉詐人員之家」以各種方式「勸返」詐騙人員，也讓民眾不在赴境外從事詐騙工作。

避免民眾被詐騙：斷卡、關閉境外來電

另外，為防止民眾受騙。2021年4月以來，中國公安部組織全國公安機關曾開展「斷卡」、「斷流」、「5．10」等打擊詐騙專項行動，先後組織開展150次全國集群戰役。

今年5月，有浙江網民反應收到中國移動浙江的一則短訊稱，根據上級主管部門要求，為防範境外電話詐騙，保護客戶財產安全，浙江移動將「默認關閉」接聽國際及港澳台電話。若用戶需要接聽國際和港澳台電話需經過申請，不登記或登記錯誤的用戶將統一批次關閉語音接聽功能。

據內媒《IT之家》報道，中國移動河南、中國聯通河南4月30日已先行宣布，從5月7日起將統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能，中國移動河北也已關閉。

今年8月，據《第一財經》報道，深圳有多位儲戶上網反映，中國銀行深圳地區的扣賬卡微信提取現金失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結。

位於深圳的某中國建設銀行也排起長隊。（第一財經）

深圳銀行業者證實，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。」

此外，從2021年開始，內地大力推廣「國家反詐中心App」用各種方式推銷、教育和要求民眾下載。推出反詐陳警官跟各大平台網紅合作、直播吸引過億人次觀看了解反詐相關知識、推廣民眾下載國家反詐中心App。

據了解，該款app是一款官方手機防騙保護軟件，主要有四大功能。一是當用戶收到涉及詐騙的電話、短信或登錄涉及詐騙的網址時，系統會及時進行預警；二是當用戶發現涉及詐騙的線索時，可以「一鍵舉報」。

三是用戶可以通過App對可疑網友的真實身份、社交帳號、交易賬號進行涉詐風險驗證，大大降低網絡交易的風險；四是App每天會發布不法分子的最新詐騙手法，分析典型案例，協助用戶學習防騙知識、瞭解最新詐騙套路，提升識騙能力。

央視指出，自2021年4月至2022年7月，共破獲電信網路詐騙案件59.4萬起。國家反詐中心推送預警指令1.45億條，攔截詐騙電話28.1億次、簡訊33.6億則，封堵涉詐功能變數名稱網址400萬個，緊急攔截止付涉案資金人民幣5518億元，成功避免1.09億民眾受騙。