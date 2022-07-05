三星堆新發現．專訪｜發掘者親述離譜見聞：遠超對文明既有認知

「三星堆又上新了！」今年相對沉寂的文博圈，迎來久違的熱搜。6月13日，央視新聞三小時全程直播三星堆遺址考古發掘階段性成果發佈，隨後接連三天，推出《三星堆新發現》第三季直播，直擊考古大棚、保護修復實驗室現場，超千萬觀眾圍觀。



2020年重啓的三星堆發掘，被納入「考古中國」重大項目，至今總計共發掘13000多件器物，三星堆是中國文博圈的絕對頂流。這次新出土的青銅神壇、龜背形網格狀器、頂尊屈身倒立銅人像，讓觀眾大呼驚奇，就連考古學家也感嘆：「才挖了千分之一」，「遠遠超出我們對三星堆文明的既有認知」。

參與此次三星堆遺址發掘及文物保護的共約200人，其中，150多人都是90後。一条採訪了其中一位年輕的考古人徐斐宏，他是三星堆三號祭祀坑發掘負責人，也是北京大學考古學博士，現任上海大學文化遺產與信息管理學院教師，2020年11月，他與上海大學團隊前往四川廣漢，參與這一輪三星堆發掘。我們請他講解了最新發現，及在考古現場的親身經歷。

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自述：徐斐宏 編輯：葉荔 責編：陳子文（一条）

新！與36年前發掘的青銅器實現拼合

先説説新發現吧。6月16日的直播中，在修復實驗室現場，三星堆八號坑新出土的頂尊屈身倒立銅人像，與1986年從二號坑出土的鳥腳人像，實現了拼合。有一句評論説，「三十多年前的文物『脱單了』」。一件青銅器的不同部件，出現在不同的祭祀坑裏，這個發現就很重要，證明了八號坑跟二號坑，這兩個坑極有可能是三千多年前同時埋藏的。

進一步地看，八號坑出土的頂尊屈身倒立銅人像，觚部分應該有蓋子，我們懷疑可能來自三號坑；而八號坑出土的青銅神壇，它有一些部件可能落在七號坑，這樣我們就能把二、三、七、八號坑4個坑，都串聯起來看：它們可能都出自同一時期。

三星堆文物拼接示意圖（《又見三星堆》）

可能觀眾看的時候覺得稀奇好玩，關注的是青銅器還可以這樣拼接，是不是還有更多部件可以拼？……對我們來説，如果把三星堆這幾個祭祀坑作為一個整體來思考，就要指向特別重要的一個問題：三星堆的這幾個坑，到底是什麼用途？現在初步可以這樣認為，當年古蜀人出於一個特別的原因，可能是宗教儀式，也可能是特殊事件，他們挖了至少4個坑，把一批對他們的文明來説最重要、最珍貴的器物，都埋藏了進去。也就是説，這次拆解、埋藏的動作，是一次性的，而不是之前有一些觀點認為，幾個祭祀坑代表一種週期性的祭祀活動。至於後續，埋藏的動機就是常規祭祀嗎，還是其他非常規的活動？很多還有待討論。但這個新發現，很令我們興奮，給後續研究提供了重要線索。

年輕考古工作者的日常

我們每天的工作非常循規蹈矩，早上9點抵達玻璃艙現場，每天工作七、八個小時。考古工作都這樣，看着好像發掘工作很輕鬆，但其實都還是比較瑣碎的工作。

在三星堆，工作的條件比往常好很多。在玻璃艙裏面發掘，我們都是穿着保護服進去，跟往常灰頭土臉地在户外、工地上發掘，就很不一樣。還有很多新的設備，新的技術，要適應、學習，有很多新的體驗。比如，四川省考古文物研究院，針對三星堆祭祀坑，設計了一套發掘工作法，我們也是現場學，包括髮掘的方法、記錄的方法。歸根到底，這還是田野考古發掘工作，與其他的考古工作，都是一樣的。只是在三星堆，確實新發現多一點，讓人興奮的點更多一點。

實際參與發掘的高校總共三所，三號坑是上海大學和四川省考古文物研究院一起；六、七號坑現場工作是以四川大學為主，八號坑是北京大學為主。大家好多都互相認識，都是考古專業的前後輩。我們三號坑的發掘團隊，常駐現場是4到5人。老師是我一個，還有4個上海大學的研究生，很年輕。除了下坑的以外，還有記錄數據的，攝影的，負責做整體測繪的等等。

大家工作的時候都是很專業的，工作之餘，又都很逗比。團隊記錄組兼攝影人員順利，就把羊畫到了畫到了衣服上，因為三號坑出土的獸頭，是大角羊的造型。測繪組的兩個年輕人，他們要去多個坑輪轉，但是工位就安在我們這兒，互相配合得很默契，也成為了我們中的一員。

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一邊挖，一邊突破既有認知

三星堆最早的發掘是在1986年，當時挖掘的一、二號坑。2019年末，在一、二號坑附近，又陸續定位了三到八號坑，2020年重啓了對這6個坑的發掘。兩年半過去，現場發掘進入收尾階段。即使有1986年那批出土文物作為我們對三星堆的基礎認知，這次重啓發掘，還是突破了我們的認知框架，遠遠超過了我們對三星堆文明的認識。有時我們在現場就覺得，發現的東西「很離譜」，很多完全超乎想像。這是三星堆考古跟其他考古不一樣的一點。

八號坑出土青銅神壇八號坑這次出土了一件近1米高的青銅神壇，可能是同時期最複雜的青銅器物。神壇的平台上鑄造了姿態各異的13個「人像」，單個元素，我們在其他坑出土的青銅器中見過類似的。但是想不到還能這麼互相組合：有的在四角跪坐，有的在正中端坐，還有的抬着更上面的平台。尤其是揹着銅罍（lei）的人像，是首次發現。

央視在直播中講解青銅神壇（一条提供）

我們以往解讀青銅神樹，還可以用《山海經》裏的描述，諸如「扶桑」、「建木」，去對照解釋。但面對多元素組合的複雜神壇，它表達什麼，能從傳世文獻裏找到靈感和物證嗎？這樣的神壇應當不是在模擬真實的古蜀人會去做的儀式，而是以各個方位託舉神獸的方式，象徵性地表達當時人的宇宙觀、世界觀。不光是考古學家，還需要有民族學、社會學家，一起加入進來討論。

「人頂觚」，就是人像頂着的高挑的觚形尊，觚的造型，可以認為是古蜀人在中原器型基礎上，以他們的理解改出來的。在中原的青銅文化裏，尊、罍、觚，是禮儀中的酒器。在三星堆出土文物這兒，相似的器物造型，有時會專門有個人物形象與之相配，「人頂尊」的造型，重複出現。他們把中原青銅文化吸收，重新改造，再進行解讀和闡釋，是一個本土化的過程。這是我們之前不太熟悉的例子，也很有意思，跟當時地區間的文化交流有關係，都有待深入探討。儘管青銅的技術工藝上，並不一定説三星堆就比中原高，但是這些器物所反映出來的想象力、複雜程度，是同時期的青銅器文明裏非常罕見的。

我們取青銅面具時，整個發掘區都停下來圍觀

我是北京大學考古系博士畢業，2020年9月入職上海大學，11月就被派到三星堆去參加發掘工作，負責三號坑。其中最難忘的，比如説是三號坑青銅面具的發現。它是目前所有坑裏發現的最大的一件青銅器。耳朵到耳朵之間差不多是1.35米，整個通高是74厘米。

提取青銅面具（《又見三星堆》）

當時器物被近10根象牙疊壓。象牙和面具的關係搞清楚後，按順序先提取象牙，以及面具內部的小件器物，最後提取面具。整個過程前後持續了約一週。在坑裏面的時候，這件大面具它是「臉」朝下的，真正把它放在桌子上，放正，你的臉跟它對視的時候，你會發現是非常震撼的，它太大了。到現在也是唯一一次，整個發掘區都停下來，去看我們取大面具。

對考古工作者來説，發掘工作相對簡單，是在短時間內能夠做完的事情，更麻煩、花費時間和精力更多的事還在後面，大量的保護修復工作，考古發掘報告的撰寫。如果按照高標準來考量，這兩年出土這麼多件器物，後續的工作量是相當大的。儘管現在的技術手段，能幫我們提升一些後續的工作效率，但做個類比的話，1986年的考古發掘，兩個坑，正式的考古發掘報告，是13年後才出來的。

認識三星堆文明，完全依賴考古學的工作

這次重啓三星堆發掘，不是一個緊迫的、被動的發掘，考古的原則是以保護為主。之前文物保護的力量條件沒有跟上，比如説遇到象牙該怎麼解決，現在都有解決方案。就是在這些條件成熟了之後，時隔30多年，我們重啓了三星堆的發掘，由四川省文物局做了整體的決策規劃。

為什麼三星堆那麼重要？夏商周三個朝代的考古，是中國考古學的核心議題，「中國考古學的初心」。中國百年的現代考古學的開始，就是河南殷墟發掘，證實了商代。而三星堆所處的時期，就定位在商代晚期。這是時間的縱向維度上，三星堆所處的重要位置。而橫向的角度，是我們要從地理維度上充分了解中華文明，從中原，到蜀地的三星堆文明，它大大拓展了我們對中國青銅文化的認識。

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在史書裏，幾乎沒有關於三星堆的記載，只有一些零星的傳説。那麼三星堆文明的復原，之所以它能夠展現在我們今人面前，完全是考古學的工作，沒有考古學，我們不會知道有這樣的一個文明存在。

考古，還是相對小眾的領域。像盜墓影視劇、小説的流行，大眾對考古感興趣了，但也有不少誤解；以及，還是有人會覺得三星堆是「外星人的文明」，甚至有網友問，這是不是在挖恐龍啊，這和我們的工作也差得很遠。

這次三星堆重啓發掘，讓我們的工作受到這麼空前的社會關注，成為了刷屏的社會熱點，一方面覺得也很高興，另一方面我也在想，怎麼讓公眾更多地理解，我們這個工作到底是在做什麼。

考古工作者如何處理與大眾、與媒體的關係，我想還處於探索階段，值得經驗總結、反思。

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