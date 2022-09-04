新華社長：首要任務宣傳習思想　提「三個一分鐘」維護核心管輿論

中共二十大將於10月16日召開，官方媒體《新華社》社長傅華在國家網信辦主管的《中國網信》最新一期雜誌發表署名文章，要求宣傳好人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的深厚情懷。

傅華同時提出「三個一分鐘」，要求新華社必須旗幟鮮明講政治，做到一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。



維護宣傳習核心 領袖人民深厚情懷

傅華發表題為《努力建成國際一流新型全媒體機構》文章提到，作為黨的新聞輿論工作重鎮，新華社必須旗幟鮮明講政治，持之以恆加強習近平新時代中國特色社會主義思想網上宣傳，將其作為新聞報道邏輯起點、零公里處，持續奏響「兩個維護」的時代強音，始終譜寫主旋律、傳遞正能量、振奮精氣神，讓黨的主張成為時代最強音，做到一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。

文章稱，做好習近平總書記和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳，是新華社最大政治優勢和首要政治任務。今年下半年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事。做好習近平總書記和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳報道，意義更加重大。

文章指，新華社將始終聚焦核心，統籌網上和網下、對內和對外、新聞報道和智庫研究，宣傳好習近平總書記治國理政進行時、治國理政全景圖，宣傳好人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的深厚情懷。

8月16日下午，習近平在遼寧省錦州市東湖森林公園考察。這是習近平向市民揮手致意。（新華社）

輿論引導和鬥爭 管好正能量「定音哨」

傅華表示，世界百年未有之大變局加速演進，美西方對我的遏制打壓變本加厲，輿論攻擊一刻未停，意識形態鬥爭更加尖銳，互聯網成為輿論鬥爭的主戰場。

他指出，今年以來，面對經濟下行壓力和疫情衝擊，新華社堅持正確輿論導向，積極吹響輿論引導「定音哨」，大力加強經濟形勢宣傳，做好突發事件報道和社會熱點引導，在眾聲喧嘩中定基調，在思想激盪中立主腦，在人流湧動中樹標杆，充分發揮國家通訊社「一錘定音」作用。

他認為，面對紛繁複雜的國際輿論環境，新華社把加強海外社交媒體平台賬號建設作為提高國際傳播能力的重要抓手，賬號總粉絲量超過2.8億，多名對外傳播「網紅記者」賬號粉絲量突破百萬，積極講好中國故事、傳播中國聲音，及時澄清、堅決回擊涉及我核心利益的攻擊抹黑，形成「大珠小珠落玉盤」的傳播效果，國際輿論場的「中國音量」不斷放大。

他強調，堅持正能量是總要求，管得住是硬道理，用得好是真本事；堅持守正創新，加快融合發展，努力建成國際一流新型全媒體機構，積極佔領網上輿論陣地，更好履行黨中央喉舌、耳目、智庫職責，更好擔當舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務。

美國總統拜登於2021年11月15日在華盛頓特區的白宮羅斯福廳參加與國家主席習近平的視像會議。（Getty Images）

展現世界級領袖風範 豐厚學養視野家國情

傅華7月22日在中共中央宣傳部主管和主辦的《黨建》雜誌發表文章《堅定「兩個確立」政治自覺唱響「兩個維護」時代強音》提到，新華社聚焦「三大情懷」，做好大黨大國領袖和世界級領袖形象報道，從始終把人民放在心中最高位置的人民情懷，到為人類謀進步的天下情懷，再到從中華優秀傳統文化中汲取治國理政智慧的文化情懷，總書記的「三大情懷」，生動展現了大黨大國領袖和世界級領袖的風範魅力，是我們做好領袖形象宣傳的三個重要視角。

他強調，要深入研究、深刻體悟總書記從地方到中央、從農村大隊支書到黨的總書記、從普通公民到國家主席、從普通軍官到三軍統帥的豐富閱歷，用心用情感悟總書記的意志、品格、智慧、魅力，圍繞總書記治國理政進行時、治國理政全景圖，展現人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的生動場景、感人瞬間，展現總書記豐厚的文化學養、深遠的家國情懷、寬廣的世界視野，多維度、多色彩、立體化表現總書記「領路人」「答卷人」「知心人」「圓夢人」的底蘊、格局、襟懷、風範，推動領袖形象更加豐滿立體、深入人心。