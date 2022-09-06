中國企業500強營收首超百萬億　12家萬億企業　規模增長超美500強

中國企業聯合會、中國企業家協會發布「2022中國企業500強」榜單。2022中國企業500強營業收入實現較高速度增長，營業收入總額達到102.48萬億元（人民幣．下同），首次突破百萬億元大關。

有12家企業營業收入超過了1萬億元。中國企業500強規模增長快於美國500強，規模總額已經與美國500強基本相當。



内地網絡媒體《新浪財經》報道，入圍門檻連續20年提高，2022中國企業500強入圍門檻已經提升至446.25億元。12家企業營業收入超過1萬億元，包括國家電網、中國石油、中國石化、中國建築、中國工商銀行、中國建設銀行、中國平安、中國農業銀行，中國中化，而中國中鐵、中國鐵建、中國人壽4家企業成為萬億級企業新成員。

2022中國企業500強共實現歸屬母公司的淨利潤44634.68億元。淨利潤前10名為工商銀行、建設銀行、農業銀行、騰訊、中國銀行、招商銀行、華為、中國平安、中國移動、交通銀行。

中國企業500強中，這10家企業最賺錢。（中國企業聯合會）

住宅地產業受衝擊最大

中國企業500強的行業結構，在疫後經濟復甦中持續調整。部分行業依然承受較大發展壓力。住宅地產業受衝擊最大，入圍企業數量48家，相比上年減少8家，連續兩年較大幅度減少；淨利潤加快下滑，增速為-13.34%，連續第二年負增長，也是淨利潤增速連續第四年大幅下降。部分零售領域也受到較大影響，汽車摩托車零售業、家電及電子產品零售業均淨減少3家。

企業虧損面略有擴大，煤炭、地產、化學原料、航空運輸是虧損多發領域。2022中國企業500強中，虧損企業為33家，虧損面為6.6%，較上年500強擴大1.0個百分點，33家企業合計虧損額為1591.73億元，虧損金額較上年500強增加183.95%。

2022年9月6日，中國企業聯合會、中國企業家協會（簡稱中國企聯）在京舉辦新聞發布會，發布了「2022中國企業500強」榜單。（新浪財經）

規模增長快於美國500強

中國企業500強規模增長快於美國500強，規模總額已經與美國500強基本相當。2022中國企業500強的營業收入總規模相當於美國500強的97.74%；資產總額相當於美國500強的106.46%，已連續兩年超過美國500強。

入圍世界500強的內地企業數量增至133家，居於第一位。營業收入方面，中國內地企業有16家排名全球行業首位，12家排名全球行業第二位，14家排名全球行業第三位。位居全球行業前三的中國內地企業為42家，位居全球行業前五的中國內地企業為58家。

朱宏任：一流企業還不夠多，競爭力不強

中國企聯黨委書記、常務副會長兼理事長朱宏任認為，以世界一流、國際競爭力的綜合性標準來衡量，中國真正能夠引領全球科技和產業發展的一流企業還不夠多，綜合競爭力不強，與先進國家企業相比，科技水平低，盈利能力弱，創新能力不強，產業層次不高，品牌影響力不足等方面的問題。