四川地震｜蔡英文賴清德等表哀悼　國台辦：感謝台灣各界關切慰問

9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，造成重大人員傷亡。在台灣，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陸委會及內政部消防署等政府部門先後表達了關切慰問。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮周四（8日）應詢表示，災情發生後，台灣各界通過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。



據此前報道，台總統府發言人張惇涵6日轉達蔡英文的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。張惇涵表示，據初步掌握，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形；蔡英文責請陸委會及相關機關密切掌握後續情況。

台灣消防署說，目前已做好人員、搜救犬及救援裝備器材的各項整備，「隨時做好國際人道救援任務準備！」（台內政部消防署提供）

台灣副總統賴清德6日下午在Twitter發文表示，「針對昨日中國四川強震造成的人員傷亡與災情，我要表達深切的哀悼與慰問」，提到台灣也常面臨地震帶來的災損，因此更能對身陷災害的民眾感同身受。賴期盼救災與復原工作進行順利，四川人民早日恢復正常生活。

台行政院發言人羅秉成6日下午表示，行政院長蘇貞昌對於逝去的生命表達不捨，也誠心為災民祈福，期望傷者能夠早日康復。羅秉成說，蘇請陸委會持續注意是否有台籍人士因災受困或傷亡情形。而此次震災相關救援或物資若有需要台灣協助之處，相關機關也會適時提供必要支援。

台陸委會6日表示，已透過海基會向大陸表達台灣慰問之意，如有救災需要，台灣願提供必要協助。台內政部消防署同日稱，特種搜救隊第一時間已完成搜救人員40人、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸救援整備，一旦接獲外交部或陸委會指示，隨時可搭乘專機馳援，展現台灣救災軟實力。