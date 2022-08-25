持續高溫酷熱脫殼難恐量少價高　陽澄湖大閘蟹今年產量仍是問號

持續的高溫天氣，給陽澄湖蟹農帶來挑戰。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦姚水生指，今年出現歷史罕見的持續高溫天氣，給進入成長關鍵階段的陽澄湖大閘蟹造成了一定的影響，主要來自攝食不暢和蛻殼困難兩個方面。



內地媒體《每日經濟新聞》報道，今年出現罕見的高溫現象，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦姚水生在報道中稱，高溫造成的第一個困難是大閘蟹攝食不暢。由於大閘蟹成長對水深環境的要求，不管是湖區圍網還是高標準池塘改造的養殖水深大都在1.5米左右，因此，地表溫度高了，水面溫度也會高。大閘蟹在水面溫度高於30度以上時攝食就會有困難。

正在卷水草的蟹農。（每日經濟新聞）

另外，高溫期間剛好是大閘蟹3到4次蛻殼的重要階段，高溫加上長時間不下雨，造成特別是高標準改造池塘種植的水草出現爛掉的現象，也對大閘蟹蛻殼造成一定的困難。

80後養蟹人趙錫明在訪問中稱，每畝收穫的螃蟹也分大年小年，正常情況下，每10畝放入18000只苗，回捕率在60%~70%，但收穫不好的話，則在30%~40%。今年高溫持續時間太長，雨水也少，因此預期不會好，能有50%算是很好。

老潘展示自己養的大閘蟹。（每日經濟新聞）

文中採訪另一位養殖戶潘潘，他指印象里，還從來未曾碰到過這樣持續性的高溫天氣。對於今年的產量，潘潘稱現在還只能打一個問號。

曾為浙江溫州水產局的漁政站長的楊國偉，精通蟹苗繁育技術。針對今年的酷暑高溫，致水草爛死率上升，要積極補救將全天候增氧改為錯開中午最高溫時段進行，不斷補充新鮮水草、在養殖區採取隔開水面等手段，努力降低超高水溫對大閘蟹生長的損傷。他表示「好水才能養出好蟹，今年的陽澄湖大閘蟹價格會漲。」