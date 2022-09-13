爛尾樓｜恒大「保交樓」會議　許家印下令：所有建案9月底前復工

深陷財務危機的恒大集團12日召開會議，董事長許家印在會中要求，恒大在中國各地列為「保交樓」專案的706個建案，必須在9月30日前全面復工，達到正常施工水準。

河南鄭州9月6日發布爛尾樓限期復工令後，山西太原9日也跟上，發出督促開工通知書，點名恒大在內41家開發商，要求轄下56個建案盡快開工。



恒大集團12日透過官網公布，許家印在聽取旗下各建案復工復產情況後表示，目前恆大在中國全境被列入「保交樓」專案的建案共有706個，仍有38個尚未復工。至於已復工的668個建案中，有606個達到「正常施工水準」，還有62個處於「恢復正常施工過程」中。

他要求，恒大在相關地區的分公司，必須在9月30日前讓所有「保交樓」專案的建案全面復工，且全部達到正常施工水準。公司要確實履行好企業主體責任，要大幹苦幹拼命幹，為復工復產保交樓努力拼搏。

許家印提到，今年恒大在極其困難的情況下，公司上下齊心協力，在「政府的幫助下」克服重重困難，復工復產取得顯著成效。

9月12日，恒大集團召開復工復產保交樓週例會。許家印在會上表示，今年恒大全體員工在大年初六就提前開始上班，每週召開工程專題會。在極其困難的情況下，公司上下齊心協力、永不放棄、努力拼搏、日夜奮戰，在政府的幫助下克服重重困難，復工復產取得顯著成效。（恒大集團）

恒大集團去年12月至7月29日，全集團各單位已重新定崗定編。集團總部部門從31個精簡至10個；總部管理人員從2176人精簡至712人，減幅67.3%；地產集團地區公司中層及以上幹部從1706人精簡至776人，減幅54.5%；集團系統大幅下調薪資，努力降低管理成本。

去年年底，恒大集團董事會在充分考慮面臨的經營上和財務上的巨大挑戰後，鄭重承諾切實擔起主體責任，落實「保交樓、保民生、保穩定」的工作，努力推動各板塊持續經營。在充分尊重、盡力保障全體利益相關方合法權益的基礎上，堅持「不逃廢債」的承諾，解決面臨的各項重大困難，穩步推進公司風險化解工作。

今年，恒大集團召開開工動員大會，確立了「必須全面復工復產、恢復正常施工，堅決完成全年保交樓60萬套」的目標。

恒大集團2021年爆發財務危機，不斷出售不動產、股份等資產變現，旗下許多建案一度陷入停擺無法施工及交屋。日前更傳出半年報難產的窘境，而港交所並要求已經暫停交易的恒大，必須證明「管理層誠信無虞」，才可恢復交易。

9月12日，恒大集團召開復工復產保交樓週例會。許家印在會上表示，今年恒大全體員工在大年初六就提前開始上班，每週召開工程專題會。在極其困難的情況下，公司上下齊心協力、永不放棄、努力拼搏、日夜奮戰，在政府的幫助下克服重重困難，復工復產取得顯著成效。（恒大集團）

太原要求恒大等開發商盡速復工

河南鄭州發布爛尾樓限期復工令後，山西太原也跟上，發出督促開工通知書，點名恒大在內41家開發商，要求轄下56個建案盡快開工。分析認為，官方直接點名包含恒大、華僑城、富力地產、融創、遠大置業集團等開發商，顯示太原的爛尾樓問題嚴重。官方的通知中直接點名

據內地媒體《中國基金報》，山西省太原市的規劃和自然資源局指出，經過調查後發現，市內有部分土地未按合約約定開工建設，已於9日發布「督促開發通知書」，要求41家涉及未按合約開工的房地產開發商，針對56件有問題的工程儘速開工。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，太原市發布通知書並且點名企業及土地項目，明確規範了開發商的責任，對於推動保開工和交樓有積極作用。同時也說明，太原市相關項目爛尾、停工的現象可能比較嚴重。

鄭州要求10月6日前全市所有停工項目復工

中國爛尾樓風暴從6月下旬開始延燒，接著席捲全國。河南鄭州市於9月6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。

這份通知還要求，各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭督導1至2個重大停工問題項目。同時嚴禁出現弄虛作假、進行表演式復工或者階段式象徵性復工，一經發現，嚴肅處理。

通知要求，壓實企業主體責任。出險房地產企業要切實承擔自救主體責任，千方百計承擔或配合「保交樓」任務，通過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式，多管道籌集資金，加快資金回籠進度，降低槓桿率，歸還挪用資金，回歸主業。

此外通知提到，稅務部門要對不配合復工的房地產企業進行偷漏稅核查。對停工逾期問題樓盤原有預售資金被挪用的，能夠追回的應當依法及時追回；房地產企業控股股東、實際控制人對資金挪用負有責任的，應當對損失承擔連帶責任；相關主管部門監管不到位的，商業銀行對資金挪用有過錯的，依法依規承擔相應責任。

嚴躍進認為鄭州模式為其他地方制定相關政策、文書提供了非常好的版本，值得全國其他城市學習。復工必須踏實推進，是當前穩樓市、穩預期、穩秩序的重要保障。