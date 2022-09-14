全國人大代表提「全面滅蚊」惹議　衛健委：深入開展愛國衛生運動

對十三屆全國人大五次會議第5749號《關於開展全面消滅蚊子的建議》，國家衛健委近日在答覆中提到，將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境；強化病媒生物防制技術的研究，以創新技術推動防制工作，探索環境友好、綠色可持續、經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水平。



但建議發出後，引發網民正反兩面評價。有網民認為「應該幹點正事」、「珍惜你的提議權」；但亦有網民贊同認為「被蚊子咬確實很煩。」



全國人大代表提議全面滅蚊，國家衛健委答覆稱2008年以來，國家重大專項課題支持對重要病媒生物監測和傳播相關病原體檢測技術等開展了研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置、病原體快速檢測技術、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。



關於製訂有效防治方案，國家衛健委不斷加強蚊蟲防制的科學化管理。積極開展病媒生物監測，國家級病媒生物監測點已達1097個，形成了「三位一體」的蚊蟲等病媒生物生態學、病原學和抗藥性監測網絡，為蚊蟲及蚊媒傳染病風險評估、預測預警、控制規劃等提供科學依據，也為科學選擇蚊蟲控制殺蟲劑提供了決策依據。



關於提高環境衛生水平，紮實開展愛國衛生運動。國家衛健委會同生態環境部、住房城鄉建設部、農業農村部等部門，大力推動城鄉環境衛生整潔行動，以城鄉垃圾、污水、廁所為重點，加強基礎設施建設，對老舊小區、城鄉結合部、市場等重點區域場所開展環境衛生集中整治。

全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書於2019年3月8日在人民大會堂舉行的全國人大第二次全體會議上發表講話。（Getty Images）

大量網民在微博批評全國人大代表提案荒唐：

「這個人的童年剛好從除四害那個時代過來的。。。」

「幹點正事不行嗎？」

「呼聲最高的反虐待動物法什麼時候立法？」

「我現在很想知道，他們是真的想還是為了想而想。」

「感覺這位代表是在諷刺啊，黑色幽默。」

「請問，這個代表是誰選上去？為什麼它能代表我？」

「蚊子也有生存權。」



更多網民留言：