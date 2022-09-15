教育部取消5類全國性高考加分項　包括體育特長生省級優秀學生等

內地高考的加分政策由來已久，惟近年來有關制度屢被質疑不公平。教育部在周四（15日）召開的記者會上表示，目前已取消5類全國性高考加分項目，逐步取消95類地方性加分項目。



教育部宣布，目前已取消5類全國性高考加分項目。（新華社）

教育部高校學生司司長王輝介紹，2015年、2019年，教育部會同有關部門按照「促進公平、規範管理、科學精準」的原則，先後開展了兩輪清理和規範高考加分工作，明確取消體育特長生、中學生奧林匹克競賽、科技類競賽、省級優秀學生、思想品德有突出事跡等五類全國性高考加分項目，指導各地減少地方性加分項目，進一步降低加分分值。

目前，已取消5類全國性高考加分項目，逐步取消95類地方性加分項目。會同有關部門推動少數民族加分更加精準。

教育部表示，會同有關部門推動少數民族加分更加精準。（新華社）

王輝強調，黨的十八大以來，按照黨中央全面從嚴治黨的部署要求，全面從嚴治考，全面從嚴治招。加強制度建設，制訂出台《高校招生違規行為處理暫行辦法》，提出並實施「30個不得」、「八項基本要求」等一系列招生禁令。持續強化信息公開，嚴格落實招生信息「十公開」，建立部、省、高校和中學四級信息公開制度。配合公安部等部門嚴厲打擊涉考違法犯罪活動。積極推進高校藝術類專業和高水平運動隊考試招生改革，進一步加強規範管理，提高人才選拔質量。