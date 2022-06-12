唐山打人｜清華學者：多數人會先自保　路見不平的勇氣需制度加持

河北唐山燒烤店群毆女子案，涉案人員已被悉數拘捕，但相關輿論仍持續發酵，引起民眾憤慨。

清華大學法學院教授勞東燕昨日（11日）接受《每日經濟新聞》專訪時，就提到事件讓她最震驚的是，圍觀者竟沒有出手相助，但大眾在譴責時，更應該反思社會是否有給予見義勇為者足夠的支持，為他們免除後顧之憂。



勞東燕指出，當時應該不乏想要出手相助的人，但無可避免的是，圍觀者會考慮出手後會否為自己帶來麻煩，例如將對方打傷打死，自己是否有坐牢或行政處罰的風險；施暴者是否有背景，若出手相助後自己會否被盯上，進而騷擾自己的家人等。

因此，大眾不應簡單譴責人性，在制度沒有提供充分保護的情況下，絕大多數人都只會想著自保，「普通人『路見不平，拔刀相助』的勇氣是需要制度來加持的」。

清華大學法學院教授勞東燕。（方圓雜誌）

既要法律保護，也要治安管理

她介紹，對於正當防衛、見義勇為的行為，國內現行有《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於依法適用正當防衛制度的指導意見》（下稱《指導意見》）。 《指導意見》是為依法準確適用正當防衛制度，維護公民的正當防衛權利，鼓勵見義勇為、弘揚社會正氣的重要舉措。

司法解釋的規定是保護見義勇為者的第一道防線，但在實務中，地方公檢法機關對上述《指導意見》如何理解與適用，仍然存在改進的空間。同時，治安管理也需要加強和跟上，當見義勇為者出手相助後，司法機關能否為他與家人的正當權益提供充分有效的保護等問題，成為制度上為見義勇為者構築的第二道防線。

對於社會應如何消除公眾對見義勇為的後顧之憂，勞東燕認為，在治安層面，公安機關應該對惡霸流氓的行為進行常態性打擊。其次，應該把對見義勇為者的後續保護落到實處。

此外，相關部門要正面獎勵與宣傳見義勇為的行為，例如給予獎金、獎品並做一系列宣傳。通過雙向引導，讓為非作歹的惡棍不敢肆意侵害別人，讓民眾敢於挺身而出制止違法犯罪行為。

唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全國轟動。（微博）

「被害人有錯」論就是欺善怕惡

社會上仍存在「被害人有錯」論，例如女性不應深夜外出、衣著過於暴露、被打時不應反抗等。勞東燕指出，與其動不動就談「女性應該如何保護自己」，為何不思考如何制裁施暴者，怎樣才能免於讓女性產生受侵害的恐懼。

她舉例，家中的蘋果樹生長得好，蘋果養得鮮豔誘人，卻有人私自摘下偷走，自然應該指責偷摘者，是他應該受到懲罰，而非責怪種植者「誰叫你把蘋果養得這麼好」。因此，討論的重點應該是如何讓作惡者受到懲罰，讓他們不敢再作惡，而非一味就要求女性保護好自己。

勞東燕表示，有些人有一種陰暗的「慕強心理」，當女性或弱者遭遇他人不法侵害時，就會在被害人身上找各種過錯，並認為自己與被害人有所不同，藉此尋求心理上的安全感，「其中不乏女性也是這樣想的，她們下意識地和被害人進行對比，覺得『自己身上沒有被害人那樣的問題，所以就不會被害，自己就是安全的』」。

至於如何長遠地看待婦女權益的提升和改善，勞東燕認為，本次案件不應該視為男女兩性之間的衝突，不只是女性權益受到侵犯，更是作為人的生命健康權利遭到侵害。她指出，兩性之間不平等現象是一個重大的社會問題，若要解決，很大程度上要依靠男性的共情與支持，應當努力尋找最大程度的共識，而不是挑動兩性之間的對立。