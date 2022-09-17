深圳地下教會近60人濟州島轉赴泰　稱遭持續跟蹤、正申請難民身份

中國的家庭教會（地下教會）近年受到當局掃蕩，綜合《美聯社》、《美國之音》、《德國之聲》和台灣《中央廣播電台》等報道，「深圳改革宗聖道教會」（Shenzhen Holy Reformed Church）因受到壓力，時常需被迫搬遷聚會場所，近60名教友2019年冒險赴韓國濟州島避難，但因拿不到身份，上月轉往泰國曼谷。



成員們周一（2日）在曼谷向聯合國難民辦公室提交避難申請文件。他們稱，在當地不斷受到跟蹤和騷擾。



據報道，在2018年底成都秋雨教會的王怡牧師與上百位成員遭傳喚逮捕後，「深圳改革宗聖道教會」的潘永光牧師與教友們在翌年決定冒險離開中國，赴泰國避難。潘永光認為，教會因與外國教會往來，即觸犯了當局底線。

潘永光稱，深圳警察曾請他「喝茶」，他們的電腦、聖經也曾被沒收，禮拜地方被禁止使用，又指自2018年新宗教管理條例後，面臨更嚴重打壓。他稱由於他與中國各地幾百個牧師、長老簽署一項由秋雨教會王怡牧師起草的聲明，反對新的宗教管理條例，而受到打壓，警察不斷騷擾他，要求房東趕走他，迫使他跟教會不斷搬家。2018年12月，秋雨教會百人被捕，更令他考慮離開中國。

潘永光說，2019年8月他準備赴泰參加培訓，警察派人把他堵在家中，直到錯過飛機起飛時間，而到了濟州島後，教會成員與在中國的親人仍陸續收到中國國安局威脅。

他說，他們當中的新生兒要申請護照，但中國領事館不給護照，認為明顯屬迫害、剝奪孩子的公民權。由於擔心繼續留在濟州島會沒辦法離開、無法忍受沒有身份與公民權的日子，他們曾向韓國政府申請難民身份，但因機會渺茫，於是赴泰向聯合國難民署申請。

有成員抵泰在餐館接受外媒採訪時，發現有陌生人持手機拍攝他們，因擔心國安人員再次跟蹤，他們隨即散去。報道指，深圳改革宗聖道教會的流亡故事顯示中國政府加緊控制宗教信仰與公民，即使在海外也不例外。

潘永光牧師與其他教友在濟州島打工維生。(台灣《中央廣播電台》via潘永光牧師提供）

港示威雖無關但促成離開決定

潘永光提及，2019年香港的示威抗議是導致該教會出逃的「最後一根稻草」，雖然他與香港抗議沒有關係，但深圳當局進入高度戒備，教會面臨極痛苦的壓力。潘永光決定教會成員進行投票，結果大部分選擇離開中國。

由於擔心中國警方的追蹤，教會成員們現在曼谷住在不同的旅館，通過視像方式參加禮拜日的儀式，幾日來一直在祈禱平安。