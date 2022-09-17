「茶顏悅色」英文名點翻譯？　起「Sexytea」惹議後宣布不再沿用

撰文：孫聖然
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總部位於湖南長沙的茶飲品牌「茶顏悅色」，近年來躋身到網紅奶茶行列，然而近日其英文名「Sexytea」（直譯為「性感的茶」）卻引發不少關注及爭議。事件經過幾日發酵後，茶顏悅色宣布撤下相關英文標識，並在後期的新店中不再沿用該英文名。

茶顏悅色在江蘇南京的第三間門店，上周五（9日）於水游城正式開業，然而店舖外牆上一行「Sexytea」的英文字樣，卻令人大跌眼鏡，有不少網民認為茶顏悅色的這一英文名並不合適。

及至本周六（17日），茶顏悅色發布「關於調整茶顏悅色門店英譯標識的聲明​」，並決定撤下近日新開門店的「Sexytea」標識，並在後期的新店中不再沿用該英文名。確定新名稱後，也將對茶顏現有門店英文標識進行逐步迭代。

茶顏悅色發布「關於調整茶顏悅色門店英譯標識的聲明​」，並決定撤下近日新開門店的「Sexytea」標識，並在後期的新店中不再沿用該英文名。（微博）

對於「Sexy」一詞，茶顏悅色表示其初衷是希望遞到消費者手中的每一杯作品，從外觀、口感等方面都有自己的特色，與「Sexy」一詞「富有魅力的」的注釋比較貼切。但這一英文詞彙具有多層含義，可能造成部分網民的另一種理解，因此引起了網絡上廣泛的爭議。「我們對由此造成的誤會感到非常抱歉。」

雖然今次風波至此告一段落，但仍有網民認為不應該「談性色變」：

「以後就叫茶顏悅，色字要刪掉的，會教壞小朋友」。

「sexytea到底有什麼問題？有些人辮子是長在心裡是吧？？」。

「叫b**ch teatea吧」。

「在湖南這麼多年沒事，去趟南京被迫改名」。

「Sexytea我覺得很酷啊！性感難道就一定是貶義？難道就一定是有顏色？有自己獨特的魅力和個性不行嗎？」。

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