中國成功發射雲海一號03衞星　探測大氣海洋環境

9月21日7時15分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將雲海一號03星成功發射升空，衛星順利進入預定軌道。



官方媒體《新華社》報道，雲海一號03星主要用於開展大氣海洋環境要素探測、空間環境探測、防災減災和科學試驗等任務。這次任務是長征系列運載火箭的第438次飛行。

長征二號丁運載火箭是兩級運載火箭，採用N2O4/UDMH推進劑，可安裝上面級，起飛重量為233噸，火箭全長39米，一二級直徑為3.35米，整流罩直徑為2.9米，近地軌道運載能力為4000千克。

1992年8月9日，長征二號丁運載火箭在酒泉衛星發射中心成功首飛，截至目前，長征二號丁運載火箭已執行65次發射任務。此次發射是長二丁型號本年度的第8發任務，也是今年型號首次徵戰酒泉衛星發射中心，這已是長征二號丁運載火箭在酒泉衛星發射中心的第50發任務。

長征二號丁運載火箭作為內地發射場工作週期最短的型號之一，有效工作時間可縮短至10天。憑借「高可靠、高安全、短週期」的特點，長征二號丁火箭未來幾年將進入年均10多發的高密度發射模式。

中國還正在研制新一代載人運載火箭和重型運載火箭，這些火箭未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測和小行星探測等任務，支撐中國人探索太空。