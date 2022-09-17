3秒橫越千米峽谷！中國首創「火箭造橋」成建橋史第一　多國仿效

火箭會出現在什麼場合？衛星發射？軍事演習？不只是這樣，當代中國建設者還用來建造大橋，千米峽谷轉眼飛越，成為當代中國基礎建設的又一個「奇蹟」工程，為世界建橋史貢獻了一個「首創」。



「四渡一橋接陸海」，地處湖北宜昌與恩施交界處的四渡河大橋，是滬渝（上海至重慶）高速公路的重要橋樑工程，於2004年8月開建，2009年通車，令湖北宜昌至恩施的車程，從原來的8-10小時縮短為3小時。



大橋被視為當代中國的工程奇跡之一，坐落於崇山峻嶺中，是世界首座跨度達900米的山區懸索橋，也是世界第三高橋：橋面至峽谷谷底的距離約560米，相當於近200層樓高。

峭壁、深谷，給大橋施工帶來了極大挑戰，令一眾專家深感棘手：如何將架橋的第一根繩索（先導索）拋送到峽谷對岸？

傳統的施工方法，是靠人力或是靠飛機。由於大橋跨度太長，先導索非常重，靠人工拖送需要5-10人一組進行施工，稍有不慎，就可能發生人員傷亡事故。加上當地風速變化莫測，地勢陡峭，沒有直升機平台，冒險用直升機運送繩索，很容易機毀人亡，因此這兩種方法都被擱置了。

2006年10月，技術人員為發射火箭做準備。（視覺中國／當代中國授權）

盡展當代中國建設者智慧

沒想到，大橋的一位項目經理在生病住院時，被注射的針管激發了靈感，提出了一個看來匪夷所思的想法：用火箭把先導索「發射」到對岸。

建設團隊反復勘察地形，請教了導彈專家，經過近兩年的研究和實驗，終於在2006年10月發射出了「第一箭」：兩枚小型火箭帶著1,200米長的先導索，3秒內飛越近千米的峽谷，成功到達對岸。

火箭帶著先導索飛越峽谷，先導索是懸索橋主纜、吊索等上部結構建設的基礎。（視覺中國／當代中國授權）

這驚天一箭，盡展中國建設者智慧，開創了世界建橋史上的先河，首創將軍用火箭技術應用於懸索橋施工，填補了在絕壁、峽谷等山區地形建設大跨度大橋的技術空白，其後被多國所效仿。

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