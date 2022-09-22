遼寧反腐案例｜原副秘書長旅遊費私企付　紀監組原組長收華為手機

22日，中央紀委國家監委對遼寧省紀檢監察機關近期查處的5宗違反中央八項規定精神典型案例通報，為持續加固中央八項規定堤壩，鍥而不捨糾「四風」樹新風，強化重要節點警示教育。

通報提到，遼寧省政府原副秘書長劉啟波到上海、杭州等地旅遊，相關費用均由私營企業主支付。



旅遊均由私企業主支付

通報提到，遼寧省政府原副秘書長劉啟波接受可能影響公正執行公務的旅遊安排問題。2021年4月30日至5月4日，劉啟波接受遼陽縣某私營企業主安排，先後到上海、杭州等地旅遊，相關費用均由該私營企業主支付。劉啟波還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年8月，劉啟波被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

遼寧省政府原副秘書長劉啟波接受可能影響公正執行公務的旅遊安排問題。（長安街知事）

收受4部華為手機值人民幣3.9萬元

遼寧省高級人民法院原黨組成員、省紀委監委駐省高級人民法院紀檢監察組原組長李鑫龍違規收受禮品禮金問題。2015年至2022年春節等節假日期間，李鑫龍先後收受10人所送36萬元人民幣、10萬美元及價值3.9萬元人民幣的4部華為手機，折合人民幣共計106.89萬餘元。李鑫龍還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年8月，李鑫龍被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

遼寧省高級人民法院紀檢監察組原組長李鑫龍違規收受禮品禮金問題。（遼寧省高級人民法院）

借50餘萬備用金

遼寧省旅遊投資集團有限公司原黨委書記、董事長仲維良違規用公款宴請、送禮問題。2019年至2020年期間，仲維良安排遼旅集團綜合部相關人員從集團借支50餘萬元備用金，違規用於接待宴請及購買禮品贈送給集團客戶等。仲維良還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年8月，仲維良被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

遼寧省旅遊投資集團有限公司原黨委書記、董事長仲維良違規用公款宴請、送禮問題。（聯合早報）

借私企業主豐田車供個人使用

東北財經大學原黨委書記都本偉違規借用管理服務對象車輛問題。2016年7月，都本偉向錦州某私營企業主借用1輛豐田牌轎車供個人使用，2019年12月歸還。期間，車輛保險費用3.02萬元由該私營企業主支付。都本偉還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年8月，都本偉被開除黨籍，按規定調整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

東北財經大學原黨委書記都本偉違規借用管理服務對象車輛問題。2（晨報看東方）

飲用高檔酒水、出入高檔酒店

盤錦銀行股份有限公司原黨委書記、董事長張成傑接受可能影響公正執行公務的宴請問題。2013年至2019年，張成傑多次接受私營企業主安排的宴請，出入高檔酒店、私企食堂進行消費，飲用高檔酒水，相關費用均由私營企業主支付。張成傑還存在其他嚴重違紀違法問題。2022年9月，張成傑被開除黨籍，按規定調整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。