孫力軍政治團夥之一　國安部前黨委劉彥平涉受賄被公訴

國家安全部前黨委委員、中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平涉嫌受賄，近日被依法提起公訴。



國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，劉彥平利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

劉彥平今年3月落馬，9月被雙開。中紀委國家監委早前通報，劉彥平參加孫力軍的政治團夥，大搞政治利益交換，濫用公安警衛權力撈取政治資本、謀私斂財等。

值得一提的是，劉彥平是公安部前副部長孫力軍政治團夥的成員。孫力軍政治團夥案是中共十九大以來最嚴重案件之一，目前已公開的7名團夥成員，都是正部或副部級官員。

除了劉彥平，其餘6人日前均以受賄行賄等罪重判。其中，孫力軍、前司法部長傅政華、前江蘇省政法委書記王立科被判死緩，執行兩年期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

上海市前副市長、前公安局長龔道安被判終身監禁，重慶市政府前副市長、市公安局前局長鄧恢林被判囚15年，山西省前副省長公安廳廳長劉新雲被判囚14年。