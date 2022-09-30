柬埔寨沉船事故釀11死　柬警：5中國人涉誘同胞偷渡已移交中使館

載有41中國人的船隻9月22日較早時在柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）附近海域沉沒。西港警方周五（30日）表示，該起沉船事故涉及人口販賣，在柬的7名「接應者」被提控，另5名涉嫌誘騙同胞偷渡來柬的中國籍疑犯則將被帶回中國接受調查。



該共搭載41名中國公民（包括3名女性）的船隻於9月22日沉沒，造成11人遇難，30人獲救。據《柬中時報》報道，西哈努克省警察局局長尊那林表示，事後警方立刻展開調查行動，拘捕了1名中國籍疑犯潘某和6名柬籍疑犯。據介紹，55歲的潘某在當地從事海鮮和汽油買賣，6名柬籍疑犯就分別從事海鮮和汽油買賣、船舶載客等。7人周四（29日）被押往省初級法院接受審訊。

尊那林又透露，獲救的30名船上人員中，有5人涉嫌誘騙同胞從中國偷渡來柬，他們分別為郭某、林某、王某、朱某、劉某，年齡介乎25至42歲。警方已將5人移交給中國大使館，其將被帶回中國接受調查。

另一方面，西港統一指揮委員會稱，越南海域於周四29日上午10時發現6具屍體，當局根據屍體現象推斷是上述沉船事故的船上人員。

據早前報道，事發地點為貝薩利島和唐島附近海域。一名獲救陳姓男子向警方指，他們於9月11日乘船從廣州出發，17日抵達國際海域後轉搭由兩名柬籍船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，22日抵達西港海域時漁船發生故障，兩名柬籍船員聯絡同事後被一艘快艇接走，只留下他們漂泊海上。

救援現場影片顯示，該漁船船頭先下沉，數十人站在船尾的甲板上。隨着船隻逐漸下沉，船上人員紛紛落水，海上有人朝他們拋救生圈和救生衣。

據了解，西港省內有許多科技園區有公司從事詐騙，並誘騙包括中國人在內的人員前往柬埔寨。柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶在9月8日表示，柬埔寨發生的人口販賣日益趨向複雜，在8月份有30名人員乘船從中國偷渡至西港被捕。他們沒有護照，只有裝滿衣服的背包，被人蛇誘騙來到柬埔寨，淪為人口販賣受害者。他又坦言，柬當局「還不太清楚」這些犯罪形式。