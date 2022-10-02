劉強東涉性侵案　雙方達成和解撤銷訴訟

京東集團董事局主席劉強東被控性侵中國女留學生劉靜堯（音譯，Liu Jingyao）一案有最新進展。

美國當地時間10月1日晚，雙方律師團隊發表聯合聲明稱，案件雙方已經達成和解，和解細節未對外公布。



聲明稱，劉強東和劉靜堯於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成深重的困擾。為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉靜堯及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其它的聯合聲明。

劉強東涉性侵案，雙方律師團隊發表聯合聲明。（微博＠極目新聞）

此前，原被告雙方曾經過兩天時間選定陪審團，劉強東本人全程在場，其妻章澤天也一直在旁聽席上。《界面新聞》報道，法官在陪審團選定後與雙方律師討論下一步開庭的準備工作，劉強東方律師追問原告是否已經選定最後的人證物證。

按照原定的審理過程，陪審團將在接下來的一個月內，在法官的指導下對雙方提供的證據進行判斷並做出裁決。案件原定於10月3日在明尼蘇達州開庭審理。

今日（2日），劉強東發布聲明，向妻子章澤天表示感謝和歉意，「糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意。在這裏，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠盡快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！」

2015年，劉強東與章澤天在澳洲結婚。（網上圖片）

案情回顧：

2018年8月27日，劉強東抵達美國明尼蘇達大學，準備參加該校卡爾森管理學院和清華大學經濟管理學院合作的「中國工商管理博士」項目課程。30日，劉強東一行人在當地某日式餐廳用餐，席間約20名賓客喝了不少紅酒、清酒等。

31日凌晨，疑受害女生友人向警方報案，警察到場後該女卻對警察說「誤會，沒事」，事情暫時告一段落。當晚11時許，疑受害女生再次向警方報案，劉強東在該校卡爾森管理學院2樓214號房間被警察逮捕，後送往監獄。9月1日，劉強東獲釋。

9月4日，美國明尼蘇達州阿波利斯市警察局公布劉強東案件報告，內容顯示他於8月31日晚被警方以「涉嫌一級強姦罪」遭逮捕。9月20日，警方將完成後的調查報告送交檢察官辦公室。

同年12月，明尼蘇達州明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室公布調查結果，劉強東獲檢方決定不予刑事起訴。4個月後，劉靜堯向明尼蘇達地方法院提起民事訴訟，將劉強東及京東集團列為被告，要求兩方賠償她超過5萬美元（約38萬港元）的損失並承擔訴訟費。

今年5月底，劉靜堯向法院提交動議，要求將訴訟請求修改為劉強東和京東共同承擔懲罰性賠償（punitive damages）。6月24日，該案在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯的亨內平縣民事法院舉行線下聽證會，劉靜堯出席了聽證會。