近30萬人參與研製　C919產業化帶動內地先進製造業發展

國產C919大型客機已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民用航空局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。

新華社報道指，C919的產業化發展、規模化市場運營，不僅關乎一個飛機型號的成功，更將有力帶動相關先進製造業的發展。



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報道指，自立項以來，近30萬人參與了C919大飛機的研製。C919大飛機的研製，有效提升了中國航空產業配套能級，對國民經濟和相關產業的帶動作用開始顯現。

報道稱，在上海臨港，大飛機產業園已初具規模，形成了集設計、製造、試飛、配套於一體的民用航空產業布局，將有助於降低航空工業配套成本，縮短總裝、試飛周期；有助於提高國際合作水平，吸引全球供應鏈在上海集聚，加強研發設計、總裝製造、客戶服務等核心能力。

報道引述專家表示，通過C919大型客機的研製，中國商用飛機產業的創新鏈、價值鏈、產業鏈得到極大的拓展和延伸，帶動了新材料、現代製造、電子信息等領域技術的集群性突破，提升了國內商用飛機機體結構、機載系統、材料和標準件配套能級。

預計到2035年，依託C919大飛機產業園形成的產業配套，將支撐中國商飛200架以上大型商用飛機的年生產能力，帶動航空產業年產值3000億元人民幣以上，推動打造具有全球影響力的民用航空產業基地。