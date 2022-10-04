劉強東涉性侵案雙方和解　律師：聲明中兩關鍵詞講述整個案件問題

京東集團董事局主席劉強東被控性侵中國女留學生劉靜堯（劉婧堯，音譯，Liu Jingyao）一案，雙方律師團隊在美國當地時間10月1日晚發表聯合聲明稱，雙方已經達成和解，但未有對外公布和解細節。

明州資深刑事律師周東發認為，雙方和解在民事或者刑事案件中很常見，雖然未知和解細節，但聲明中的兩個關鍵詞，已講述了整個案件的問題。整體而言，此案在開庭前和解是明智的決定。



聲明指出，劉強東和劉靜堯於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成深重的困擾。為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉靜堯及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其它的聯合聲明。

劉強東涉性侵案，雙方律師團隊發表聯合聲明。（微博＠極目新聞）

周東發指出，聲明是雙方律師仔細商榷過，可以說每一個字都仔細推敲過。首先，聲明中提到雙方遭受的痛苦和損失，這是雙方的共識。若此案進行庭審，任何一方輸或贏，案件仍將繼續上訴，痛苦和損失將不斷。所以在這點上，雙方是真誠的。

而聲明中的兩個關鍵詞，講述了整個案件的問題。

第一個關鍵詞是「誤會」（misunderstanding）。周東發指出，劉靜堯的舉動讓劉強東產生誤會，所以他讓步；在劉靜堯立場，她亦不得不退，因為其強姦一說在證據面前站不住腳，能贏得陪審團的機會不大，而「誤會」也對劉靜堯的支持者有個交代。

周東發。（明州華人生活網）

第二個關鍵詞是「分歧」 ( differences ) 。分歧既可以理解為對事件的理解不同，也可以指和解費用。周東發稱，此案在開始階段到審前，提出的和解數字一定是天價。劉強東不同意，案件才會走到庭審。

在庭審前一刻和解，一般來說，應該是女方意識到危險，主動再提和解，而和解的數目肯定遠遠低於此前的金額。劉強東在綜合考慮到時間，精力、自己和家人的痛苦、將來會繼續的情況下，肯定也提高了和解費。

周東發估計，和解費應該低於500萬元，雙方肯定曾就和解費的金額作談判，當中應該包括了女方聘請律師的費用。