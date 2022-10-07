抖音國際版TikTok遭俄羅斯罰巨款　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

北京字節跳動科技有限公司旗下短影片平台「抖音」國際版TikTok，周二（4日）遭莫斯科塔甘斯基（Tagansky）地區法院宣布罰款300萬盧布（約合38.9萬港元），理由是該平台未能刪除違反俄羅斯有關「LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）宣傳法」（又譯《同性戀宣傳法》）的內容，在俄羅斯「宣揚非傳統價值觀、LGBT權益、女權和對傳統性價值觀構成扭曲」，



俄羅斯在2013年由總統普京簽署《同性戀宣傳法》，禁止任何人和實體對未成年人「宣傳非傳統性關係」。批評者指控，該法在通過後成為阻止同志遊行、拘留活動人士和縱容對同性戀者暴力的工具。當局還在考慮將該法擴大至所有成年人。

TikTok又被稱為國際版抖音，與抖音分別在海外市場和中國（包括內地和港澳）市場運作。根據俄《同性戀宣傳法》，若違法情節嚴重，企業和組織可能被停止經營，外國人可能會被逮捕和拘留15日，而後被驅逐出境。

TikTok是海外版抖音，於《港區國安法》實施前營運地區曾包含香港。（視覺中國）

這次罰款事件在中國內地的互聯網引起熱議，有網民批評俄當局是次做法「反動」、「壓抑人性」、「真沒錢了」，但事緣內地近年來發生一些限縮LGBT相關言論空間的事件，也有不少人語帶諷刺表示「大水沖了龍王廟，誰比誰更保守」、「一個賽一個的爛」、「笑死我了」、「怎麼會這樣」、「沒想到還有比我們更」。

亞馬遜旗下Twitch同受罰 因採訪澤連斯基顧問

根據路透社報道，同時受到罰款的，還包括美國企業亞馬遜（Amazon）旗下的社交影音平台Twitch，原因是該平台視像訪問烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Alexey Arestovich），莫斯科指稱採訪內容包含假訊息，罰款額度為400萬盧布（約合51.9萬港元）。

Twitch在今年稍早也因為對阿列斯托維奇的訪問受罰。俄羅斯今年2月派出數萬名士兵侵略烏克蘭後不久，於3月初通過一項法律，禁止「抹黑」俄國武裝部隊，最高可被判處15年徒刑。外國科技公司已被警告不要違反這項法律。

此外，俄羅斯塔斯社（TASS）4日報道，Twitch還面臨兩項估計高達800萬盧布（約合103.8萬港元）的新罰款，原因是該平台未依照要求，刪除被俄國認為在其烏克蘭「特別軍事行動」過程中所散播的不可靠訊息。