上海嚴查代做核酸檢測　近兩個月逾80人遭行政處罰

上海市公安局公布，9月以來，上海公安機關依法查處代做核酸、涉疫詐騙、製售假劣防疫物資等涉疫案件逾80宗，至少120多人被追究相應法律責任。



上海市公安局介紹，代做核酸檢測主要有幾種情形，包括有市民求方便、圖省事，將核酸碼、身份證件等信息向他人提供，委託對方代為檢測；部分公司員工、務工人員因從外地返滬或工作繁忙，錯過或忘記核酸檢測，為了不耽誤日常工作出行，委託同事朋友以自己身份代為檢測。

上海市警方嚴查嚴處涉疫違法犯罪。（微博＠警民直通車-上海）

此外，有個別社區工作者、核酸採樣工作人員、醫護人員以及核酸檢測人員，利用工作便利，主動替家人朋友或他人代做檢測；少數網約車司機、配送寄遞人員等重點行業人員，為了符合本行業核酸檢測時限要求，通過變造、偽造核酸證明的方式企圖蒙混過關。

同時，曾有市民舉報稱社交網絡上出現「有償代做核酸」的信息。經核查，警方暫未發現「代做牟利」的真實行為，均為朋友之間開玩笑。

警方表示，少數市民置自身健康與公共利益於不顧，委託他人代做核酸檢測。9月以來，已有80多人因為代做核酸檢測遭行政處罰，2人被刑事立案。

案例：保姆代僱主做核酸檢測

9月14日，上海普陀公安分局白麗路派出所接報，一名女子疑用以不同的身份在窗口登記做了兩次核酸採樣。

經查，涉事女子胡某供稱，其僱主陳某因不想去現場做核酸檢測，於是請她幫忙代做。胡某做完自己的核酸後，跑出核酸亭並披上隨身攜帶的雨衣，「變裝」後再次到核酸亭排隊，企圖蒙混過關。

目前，陳某、胡某因擾亂核酸檢測秩序的違法行為，被普陀警方分別依法予以行政處罰。