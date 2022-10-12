人民日報連續三日發表評論　強調「躺平」不可取「躺贏」不可能

內地疫情升溫，官媒《人民日報》連續第三日發表評論文章，指當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，強調「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。



評論稱，部分長者尚未完成全程接種和加強免疫接種，加上兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌，讓正常的醫療服務需求得不到解決，形成惡性循環。

正因為堅持動態清零，才最大限度保護了人民生命安全和身體健康。實踐充分證明，動態清零符合國情、符合科學、有效可行，堅持動態清零實質就是堅持人民至上、生命至上。

部分長者未完成全程接種，加上兒童和有禁忌症人士無法接種疫苗，國內疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。（新華社）

評論又稱，「躺平」沒有出路，消極防疫後果嚴重。以日本為例，該國「躺平」後遭遇感染病例激增潮，全國病床使用率居高不下，多地醫療系統嚴重承壓；而美國更是放任新冠病毒傳播，導致累計死亡病例數超過103萬宗。《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）報道，目前美國有近2400萬成年人患有「長新冠」。

評論稱，從科學角度而言，「躺平」增加了新的變異毒株出現的風險。新冠病毒變異和進化存在不確定性，感染病例愈多，新冠病毒變異的機會也就愈多。放鬆防控將大幅提升病毒變異風險，而新的變異毒株出現後又可能帶來新的傳播風險和感染威脅。

世界衛生組織早前預計未來仍將出現新的感染潮，各國須保持高度警惕。作為Omicron BA.5變異株衍生的第三代亞型，BF.7正在全球蔓延，國內已有多地檢出BF.7。

相對於Omicron BA.4或BA.5，BF.7的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。因此，必須毫不動搖堅持「動態清零」總方針，毫不鬆懈抓好常態化疫情防控，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。

鄭州市金水區花園路一小區內，工作人員為核酸檢測居民登記信息。（新華社）

評論指出，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，並非不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制新冠疫情策略，乾脆選擇「躺平」，這恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去動態清零的機會。一旦感染和死亡人數大幅上升，往往又會收緊防控策略。

相比較而言，由於防控政策得當、措施有力，中國本土疫情狀況總體上完全可以做到也能夠實現動態清零。

評論稱，當前國內外疫情防控具有複雜性、艱鉅性、反覆性，中國一定能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。