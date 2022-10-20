二十大｜外交部副部長再次呼籲烏克蘭境內中國公民：儘快撤離

二十大第四場記者招待會於今日（17日 ）下午舉行，中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，中國外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。



今年內地國慶檔，由講述中國外交官協助撤僑的電影《萬里歸途》稱霸，票房破十億人民幣。對於海外中國公民的保護問題，馬朝旭回應時再次強調，提醒在烏克蘭中國公民，務必加強安全防範和應對準備，儘快同駐烏使館建立聯繫，儘快從烏克蘭撤離轉移。



馬朝旭在記者會上回應問題時指出，想利用這個機會再次呼籲在烏克蘭的中國公民撤離。他表示，考慮到當前烏克蘭的安全形勢，目前，中國駐烏克蘭使館正在組織我同胞撤離行動。烏克蘭危機發生後，外交戰線按照黨中央部署緊急行動，已在戰火紛飛中迅速將5200多名同胞從烏克蘭安全撤離。

俄烏戰事：2022年10月17日，烏克蘭基輔市中心有住宅大樓受攻擊後冒出濃煙，消防人員到場（AP）

馬朝旭提到，電影《萬里歸途》中反覆響起的那句話，「祖國不會放棄任何一位同胞，我們一定帶大家回家」，這正是外交為民的真實寫照，他續指，「海外同胞的萬里歸途，就是中國外交的萬里征途。」

他介紹，近年來，中國深入推進領事服務的轉型升級，大幅下調中國公民辦理領事證件的費用，完善中國領事app，讓海外同胞一鍵直達駐外使領館。截至目前，中國已同150個國家締結各類互免簽證協定或者安排，中國護照的含金量在不斷的提高。

外交部副部長馬朝旭。(直播截圖)

馬朝旭續指，在嚴格疫情防控的前提下，建立了中外人員往來的快捷通道，推出了中國版的國際旅行健康證明，為疫情防控常態化形勢下，人員往來的暢通，產業的供應鏈的穩定提供助力。

據了解，《萬里歸途》改編自2011年利比亞內戰撤僑，講述兩位手無寸鐵的中國外交官深入戰亂國家，穿越沙漠與戰火，撤離125名同胞的生死存亡之旅。電影由饒曉志執導，郭帆、王紅衛監製，張譯、王俊凱、殷桃領銜主演。

國慶檔首日觀影人次下滑一半 非洲撤僑電影《萬里歸途》破2億