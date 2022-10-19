施政報告｜9大青年政策懶人包　增加資助學額、交通津貼上限$500

行政長官李家超於今日(19日)發表其任內第一份《施政報告》，當中一章「青年興，則香港興」裡發表了超過20項包括青年教育、就業、創業等的相關政策，對於青年未來的發展都至關重要。



行政長官李家超於今宣讀任內的第一份《施政報告》，全文150段，共3.2萬字，當中包括吸納人才政策、房屋供應、發展創科等政策。當中議長青年政策中，提出了青年相關的教育、就業、置業等等的政策。

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李家超於發表青年政策時表示，青年是香港的未來，「青年興，則香港興」。政府對於教育和青年發展工作都相當重視，他們要為孩子成長成才創造機會，培育香港青年成為「愛國愛港，具備世界視野的新一代，為國家和香港做出貢獻」。

為了讓大家更能清楚明白最新的青年政策，《開罐》整合了9大青年政策重點懶人包，快看看吧!

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2022施政報告9大青年政策重點

1.提升資助大學課程質素

政府為了提升課程質素，建立強大人才庫，於未來五年內，教資會資助大學的學生當中有35%修讀STEAM學科，以及60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。

2.擴大SSSDP資助學

政府於下學年起分階段每屆增加1 000個自資高級文憑資助學額和2 000個自資學士學位課程資助學額，由原有合共5 000個增至8 000個學額。當中亦會首次涵蓋銜接學位課程，以及優先考慮融合校企合作的應用型課程。

3.增加研究院課程資助學額

教資會資助研究院研究課程學額將會由現時約5 600個逐步增至2024/25學年的7 200個，加上超額收生上限自去年起由70%逐步提升至100%，將研究生學額增加超過50%。

4.內地大學升學資助計劃

政府將由本學年起增加「內地大學升學資助計劃」資助額，例如新增旅費津貼等。

5.延長學生免息延遲償還貸款

為紓緩本地專上學生貸款還款人的財政壓力，政府將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

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6.青年參與倡議計畫

為了吸納更多青年人參與公共事務，加強與政府互通互信，政府將推出「青年參與倡議計劃」，措施將措施將擴大「青年委員自薦計劃」，目標在本屆政府任期內增加參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個增至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用

6.青年參與倡議計畫

政府將選定兩個與地區事務相關的委員會並開放部分名額，讓青年人自薦為委員，以鼓勵他們就地區工程、青年發展和公民教育等議題發表意見。

7.青年就業/創業資助計畫

政府、商會及非政府組織可以扮演諮詢者的角色，幫助年輕就業者及創業者了解內地企業及文化。

「大灣區青年就業計劃」將會恆常化，推動參與企業聘請和派駐香港的大學畢業生到大灣區工。「青年發展基金」則繼續推行，為香港青年提供大灣區創業支援及孵化服務，協助他們解決創業初期的資本需要。

8.再推港人「首置」項目

政府將會在下個財政年度的賣地計劃再度推出「首置」項目，因過去申請購買「首置」單位超過八成半是40歲或以下青年，更多「首置」項目將有助青年置業

9.交通津貼

「公共交通費用補貼計劃」將會再次延長六個月，由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

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政府於日前上載有關管制即棄膠餐具時間表，措施將最早2023年的第四季實施，並分為兩個階段進行，措施將會禁止食肆向任何不論堂食或外賣的顧客提供發泡膠餐具、杯蓋等。另外，雨傘袋、螢光棒、非醫療膠手套等等都同樣被禁止。措施提議一出，有網民表示「外賣冇杯蓋點算啊」，「以後食雞冇套用?!」。這些被禁塑膠產品，早已融入大家的生活，一旦措施實行，大家生活又會有甚麼改變呢?

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