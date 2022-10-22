中委名單｜李克強不續任中委　明年3月正式卸任總理

中國共產黨第二十次全國代表大會22日上午閉幕，二十屆中央委員會委員名單公布，計有中央委員205名，中央候補171名。中委名單是判斷現任政治局常委誰將留任、誰將卸任的主要依據。



現任國務院總理李克強沒有出現在新一屆中央委員名單上，同樣沒有出現在二十屆中央委員名單上的十九屆中央政治局常委還有全國人大委員長栗戰書，國務院副總理韓正，以及和李克強年齡相當的全國政協主席汪洋。

李克強已經連續兩屆擔任國務院總理，根據憲法最多只能連續擔任兩屆總理的規定，他將在明年的全國「兩會」上卸任總理職位，退出最高領導層。

2022年3月5日，中國國務院總理李克強在第十三屆全國人大五次會議上發言。（Getty）

在今年全國「兩會」記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

據《聯合早報》報道，10月22日二十大閉幕式，胡錦濤沒有繼續參加下半場的大會，他在兩名工作人員陪同下離場，並在離場時向習近平打招呼，也輕拍了李克強的左肩。

李克強 67歲

中央政治局常委，國務院總理、黨組書記

出生：1955年7月

籍貫：安徽

從政經歷

廳局級

1982—1983年北京大學團委書記、共青團中央常委

1983—1983年共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長

1983—1985年共青團中央書記處候補書記

副省部級

1985—1993年共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席

正省部級

1993—1998年共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長

1998—1999年河南省委副書記、代省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

1999—2002年河南省委副書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

2002—2003年河南省委書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

2003—2004年河南省委書記、省人大常委會主任

2004—2005年遼寧省委書記

2005—2007年遼寧省委書記、省人大常委會主任

正國級

2007—2008年中央政治局常委

2008—2013年中央政治局常委、國務院副總理、黨組副書記

2013—中央政治局常委（排名第二）、國務院總理、黨組書記