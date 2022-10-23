「大灣區組合港」添新員：貨物離境需時短2至3天、省三成報關成本

據深視新聞昨日（22日）報道，當日「深圳蛇口—珠海斗門」組合港首航順利完成。「粵港澳大灣區組合港」模式為企業節省三成報關成本，貨物離境時長縮短2至3天。



10月21日在珠海拱北海關所屬斗門海關的監管下，珠海格力電器股份有限公司60個集裝箱的空調在珠海斗門碼頭啓運，以「粵港澳大灣區組合港」模式運抵深圳蛇口港，換裝國際航行船舶出口海外。

深圳蛇口港。（深圳衛視）

報道稱，「組合港」模式下斗門港和蛇口港共享一個港口代碼，同時海關依托區塊鏈、物聯網等技術對貨物運輸展開全程監管、實現監管互認，貨物出口全程只需要「一次申報，一次查驗，一次放行」。譬如本次在斗門港完成驗放后運至蛇口港出境，無需再次申報。

據珠海斗門碼頭商務部方偉權經理介紹，「組合港搭建了一條從斗門港島蛇口港的高速通道，將出口貨物從啓運到完成實際離境縮短了2至3天的時間，不僅節省了綜合物流成本，周轉效率也大大提高！」。

區別於進出口轉關需兩次申報的傳統模式，「組合港」模式優化通關流程，加快報關進度，可爲企業節省三成報關成本，約2400萬元（人民幣．下同）；為班輪公司減少集裝箱用箱成本超4500萬元。且通過城際港口之間共享港口代碼，貨物在各碼頭直接通過水路調撥，實現「大彎區組合港」之間24小時運輸不停歇，無縫銜接江海物流。

深圳蛇口港。（深圳衛視）

「大灣區組合港」項目由深圳海關於2021年10月創新推出，運行一年航綫已新增至24條，輻射大灣區内的珠海斗門港、雲浮新港、東莞石龍港、清遠港等多個港口。据「深圳政府在綫」數據顯示，今年以來，「大灣區組合港」集裝箱進出口吞吐量超24萬標箱，有效提升大灣區跨境貿易便利化。