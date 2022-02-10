內地網民不忿中國男足表現差　「國足」百度詞條一度改成女足專屬

時隔16年，中國女足重奪亞洲盃冠軍，另一邊廂卻是中國男足緣盡卡塔爾世界盃，並且歷史上首次敗於越南。

中國男足的差劣表現引起大量不滿，甚至有網民一度將百度百科中的「中國國家足球隊」詞條，悄悄改成中國女足專屬，「中國國家男子足球隊」另設專門詞條。



有網民一度將百度百科中的「中國國家足球隊」詞條，悄悄改成中國女足專屬。（上游新聞）

據內地傳媒報道，在百度百科搜索「中國國家足球隊」的詞條後，簡介甫開首就稱「中國國家足球隊一般指中國國家女子足球隊」，其後就詳細說明中國國家女子足球隊的歷史及現況。與此同時，「中國國家男子足球隊」則有另外的詞條。

不過，時隔一天後，「中國國家足球隊」的詞條已再被修改，變成同時介紹中國國家男女子足球隊，稱「中國國家足球隊始創於1924年，起初只有男子足球隊，女子足球隊於1984年成立。在1931年加入國際足球聯合會(FIFA)，1958年退出，並在1979年重新加入」。

暫時「中國國家足球隊」的詞條已無法編輯。（上游新聞）

對於上述情況，百度百科的客服人員解釋只要點擊編輯按鈕，詞條就可以被編輯，並會在通過審核呈現。但報道提到，暫時「中國國家足球隊」的詞條已無法編輯。