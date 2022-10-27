疫情｜內地增1117宗本土感染　福建省會36間大學實行封閉管理

國家衛健委公布，內地昨日（26日）新增1117宗本土感染，逾八成二個案為無症狀感染。



內地新增231宗確診病例，其中193宗為本土個案，包括福建31宗，內蒙古30宗，山西16宗，廣東15宗，湖南、重慶、陝西各13宗，北京、江蘇各12宗，新疆11宗，青海7宗，河南5宗，四川4宗，安徽、山東各3宗，西藏2宗，天津、上海、浙江各1宗；其餘38宗為境外輸入。

同日，新增無症狀感染者1033宗，本土佔924宗，個案來自青海、新疆、內蒙古、廣東、福建、山東、湖南等27個省市自治區；其餘109宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例3666宗，累計報告確診病例258398宗，5226人病亡。

福州36間大學實行封閉管理，全市暫停一切聚集性活動

昨日，福州市教育局局長游昕透露，目前全市36間大學均已實行封閉管理，開展線上教學及核酸檢測。

據介紹，居住校內的師生員工原則上不出校，居住校外的師生員工原則上不入校，特殊情況嚴格審批手續；必要在崗工作人員，上下班實行「兩點一線」閉環管理。

中小學幼兒園方面，從10月25日至30日，福州五城區，閩侯、連江、閩清三縣、高新區全域各級各類學校、校外培訓機構暫停線下教育教學，啟動線上教學。

福州市中小學幼兒園師生員工均已按要求完成多輪全員核酸檢測，後續將嚴格落實屬地管理要求，線下教學班級每天抽取不少於20%的師生員工開展核酸檢測。

另福州市全市昨日起暫停舉辦一切文化、娛樂、體育、民俗、展銷促銷等聚集性活動，倡導喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦，減少人員流動。

KTV、夜總會、酒吧等娛樂服務場所，洗浴、按摩、網吧、棋牌室、電影院等密閉場所，文化館、圖書館、博物館等公共文化活動場所，體育館、游泳館、健身房等室內外體育經營場所，旅遊景點、景區、公園等場所暫停開放；晉安區全區酒店、酒樓暫停營業。