疫情｜蘭州連日有雨急降至10°C　市民露天停車場隔離過夜惹議

今日（26日），微博流傳多張有關甘肅省蘭州市疫情的圖片，其中一張隔離人員在露天停車場過夜的圖片引起熱議。

踏入秋季，國內多地連日降溫，蘭州近兩日都有雨，氣溫更跌至10°C。有網民批評，當局隔離設施不足，卻要求市民在戶外地方隔離過夜，「不知道在這樣的溫度下，躺一晚上啥感受？」。



圖片顯示，露天停車場上至少有26張床位，每張床位相隔一個停車位。有網民調侃稱，「蘭州沒有疫情，簡單露營而已」。另有圖片顯示，有人被安排在洗手間隔離，與尿兜同眠。

網傳消息指，該處為蘭州西站的萬輝停車場；有人將相關圖片上載至朋友圈，不久後病床就被全數收走。

另有網傳影片顯示，有市民被載到蘭州市永登縣的幸福大道隔離，整條車路放置了大批帳篷，防疫人員安排隔離人士到帳篷，而帳篷內只有單人床、一張摺枱、摺凳、熱水壺、水盆、垃圾桶等。

蘭州市委宣傳部消息，當地連日來都無新增確診個案，但每日都有新增無症狀感染。當地政府宣布，前往市內各醫院就診的患者及陪同家屬，除了要持24小時核酸陰性證明外，還須接受快速抗原檢測。

網民睇法：

蘭州快趕上上海當時的情況了



已經超過了，因為蘭州的條件跟上海是沒辦法比的。



從七月份斷斷續續各處不時爆出封控，接著每天一檢快一個月了，前前後後封了也快一個月了……蘭州新聞天天無新增，方艙酒店會展中心…臨時帳篷都隔離了陽……要不是昨晚萬輝露天的床都都不會有人知道我們正經歷的苦難………



斷斷續續封了三個月，天天核酸，到現在一直報個位數病例，還有一些縣城，完全沒有報病例但是封了大半個縣城。



人在蘭州 實際情況比大家私下爆出來的還可怕



我也不想激動，但是蘭州真的要逼我發瘋



人現在不是怕病毒，而是怕封控



十一的時候就已經開始嚴重了，但是對外瞞報，我要回家的前兩天還是我家裏人給我打電話說小區都封掉了，蘭州官宣還是一例低風險，我有朋友硬着頭皮從寧波回去，回來就被拉去隔離七天，這個時候蘭州對外宣稱也才只有三例！ ！ ！ ！我爸媽在家隔三差五就被封，防疫糟糕的一塌糊塗

